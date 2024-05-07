Команда Мичела добыла историческое право сыграть в самом престижном турнире. Жирона хотела проводить домашние матчи Лиги чемпионов на Монтиливи и установить дополнительные трибуны, чтобы увеличить количество мест на стадионе.

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Как сообщает Mundo Deportivo, УЕФА отказал в запросе "красно-белых" по расширению стадиона, хотя окончательное решение еще не принято. Исполнительный орган заинтересован в том, чтобы матчи Жироны проходили в Барселоне. Считается, что столица Каталонии более удобное место с точки зрения безопасности, качества, условий для телетрансляций и размещения клубов и болельщиков.

Изначально приоритетом Жироны было остаться на Монтиливи. Впрочем, из-за давления УЕФА руководство клуба имеет несколько запасных вариантов – переезд на Стейдж Фронт, где играет Эспаньол, или Монжуик, где выступает сейчас Барселона.

"Мы сделаем все возможное, чтобы сыграть Лигу чемпионов на Монтиливи, другого выхода нет. Другой вариант – искать другой стадион, а это будет означать переезд в Барселону, это план "Б". Мы не хотим, чтобы кто-то пропустил соревнования, но наш приоритет – болельщики, и мы хотим изучить, какое решение является лучшим, хотя идеального плана не существует, что бы ни случилось" – цитирует издание Пере Гвардиола.

Напомним, что за Жирона за четыре тура до конца чемпионата находится на второй строчке в турнирной таблице с 74 очками. Команда Довбика и Цыганкова уже никак не сможет опуститься ниже четвертого места.

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