Карпаты в меньшинстве расписали боевую ничью с Мариуполем

В рамках третьего тура УПЛ Мариуполь на выезде сыграл вничью с Карпатами (1:1). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Третий тур УПЛ в воскресенье завершал поединок между Карпатами и Мариуполем. Львовяне подошли к этому матчу без побед и забитых мячей. Мариупольцы имели в своем активе одну победу, однако впереди у них был ответный матч в Лиге Европы. Поэтому эта игра была хорошей возможностью для Карпат получить первые очки.

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Начало матча ознаменовалось позиционной борьбой за центр поля. Только на пятой минуте возник первый опасный момент: Виктор Корниенко пробивал по воротам соперника и Роман Пидкивка кулаками выбил мяч подальше. На девятой минуте Фране Войкович простреливал в штрафную соперника, однако никто из его одноклубников не успел замкнуть эту передачу. В первой трети встречи Карпаты пытались атаковать, неплохо работал правый фланг команды, однако защитники Мариуполя действовали безупречно. В середине тайма Владислав Вакула накрутил оборону соперника и пробросил в штрафную площадь – защитник Карпат махнул ногой мимо мяча и круглый попав в ногу Виктора Корниенко пролетел мимо стойки ворот. На 25-й минуте Мариуполь вышел вперед: Корниенко передачей нашел Дмитрия Топалова и тот пробил мимо Пидкивки, который заколебался и вовремя не вышел из ворот. Но уже через пять минут свою прекрасную передачу выполнил Алексей Гуцуляк и забытый всеми на краю штрафной Войкович с лету забил свой первый мяч за Карпаты в ближний угол ворот. После гола Карпаты применили активный прессинг и пытались развить свое преимущество. За пять минут до окончания первого тайма после подачи с углового головой целил в ворота Сергей Яворский и Пидкивка в прыжке перевел мяч на угловой.

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В начале второго тайма очень опасно пробивал Вячеслав Чурко – мяч после его удара пролетел рядом со стойкой и снес рекламный щит. На 56-й минуте Мариуполь потерял отличный шанс выйти вперед: после навеса со штрафного Джойским Дава, находясь перед вратарем, не попал по мячу. На 64-й минуте на поле дебютировал новичок Карпат – израильский нападающий Гишам Лейоус. А через три минуты вторую желтую карточку увидел перед собой Дмитрий Кльоц – арбитр удалил игрока хозяев за жесткий фол против Валерия Федорчука. Как следствие, Карпаты оттянулись на свою часть поля и лишь изредка пробовали контратаковать. Мариуполю же не хватало хорошего завершающего удара, ведь оборона хозяев действовала довольно надежно. За две минуты до окончания матча после подачи с углового Пидкивка ошибся на выходе и только нерасторопность гостей спасла Карпаты от неминуемого гола. А на третьей добавленной минуте мог отличиться и Федорчук – мяч после его удара головой пролетел впритирку со стойкой.

После этого матча Карпаты набрали одно очко и занимают последнее место, Мариуполь с четырьмя пунктами поднялся на седьмое место.

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