Победа над Колосом (5:0) стала юбилейной для киевского Динамо. Команда Александра Шовковского стала первой, которая одержала 700 побед в чемпионатах Украины.

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Динамо одержало 379 побед на своем поле, и 321 – в играх на выезде.

На игры чемпионата Украины Динамо выводили тренеры Анатолий Пузач, Йожеф Сабо, Михаил Фоменко, Владимир Онищенко, Николай Павлов, Валерий Лобановский, Алексей Михайличенко, Леонид Буряк, Анатолий Демьяненко, Олег Блохин, Сергей Ребров, Александр Хацкевич, Сергей Ребров.

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