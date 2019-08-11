Десна на выезде минимально победила СК Днепр-1

В рамках третьего тура УПЛ СК Днепр-1 на своем поле уступил Десне (0:1). Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Третий тур УПЛ в воскресенье продолжился несколькими поединками. В одном из них встречались соседи по турнирной таблице – СК Днепр-1 и Десна. Дерзкий новичок чемпионата в первых двух турах одолел Олимпик и расписал по-настоящему боевую ничью с Зарей, в то время как черниговцы уступили Львову и преодолели Ворсклу. Этот матч должен был помочь понять чего ждать от команд в будущем и сможет ли Десна снова претендовать на титул «третьей силы» УПЛ.

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Гости с первых секунд бросились на чужую половину поля и уже на третьей минуте нанесли первый удар по воротам. Впоследствии днепряне оттеснили соперника и основная борьба шла за центр поля. На восьмой минуте Сергей Булеца опасно пробивал из-за пределов штрафной – мяч пролетел над перекладиной. Через четыре минуты днепряне создали еще один момент: Игорь Когут пройдя по флангу сбросил на Дмитрия Коркишко и тот навесил в штрафную, где Булеца головой замкнул подачу выше ворот. Еще до середины первого тайма днепряне фактически зажали соперника на своей половине поля и пытались поразить их ворота – не хватало качественного завершающего удара. В середине тайма Денису Фаворову почти удалось занести мяч в ворота днепрян – в последний момент защитники заблокировали нападающего. Затем Максим Дегтярев прорывался во вратарскую – защитники прочитали ситуацию.

На 30-й минуте отличный шанс выйти вперед потеряла Десна: после прострела Андрея Мостового с левого фланга в штрафную Владислав Калитвинцев не успел замкнуть эту передачу – не хватило считанных сантиметров. А через четыре минуты фортуна встала в створ ворот Десны: после попадания Булецы в штангу игроки СК Днепр-1 еще трижды пытались добить мяч, который упорно не хотел лезть в ворота. Под конец тайма Денис Фаворов мощно пробивал слета – немного неточно.

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В начале второго тайма Денис Фаворов забрасывал на дальнюю штангу и этим едва не пользовался Орест Кузык, пробив в падении мимо ворот своей бывшей команды. На 58-й минуте Десна потеряла супермомент: Орест Кузык поборолся с защитниками и уже потерял мяч, который, однако, отскочил к Максиму Дегтяреву и после его удара попал в штангу. В середине тайма Александр Филиппов легко добрался с мячом к воротам соперника и лишь в последний момент его удар был заблокирован. А через мгновение после ошибки Александра Сафронова, Филиппов после великолепной передачи пробил сходу и вывел свою команду вперед. После пропущенного гола СК Днепр-1 побежал отыгрываться – особенно активным был ветеран УПЛ Сергей Кравченко, вышедший на замену – но гости четко играли в обороне и довели матч до победы.

После этого поединка Десна набрала семь очков и поднялась на четвертое место, СК Днепр-1 с четырьмя пунктами опустился на шестое место.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ