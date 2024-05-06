УПЛ

Динамо и Шахтер одержали победы с разгромными счетами. "Горняки" сохранили стратегические 4 очка запаса перед Классическим в следующем туре.

Англия

Михаил Мудрик помог Челси разгромить Вест Хэм в лондонском дерби. Другая столичная команда провалилась. Тоттенхэм проиграл Ливерпулю и поставил под большой вопрос свои шансы на Лигу чемпионов.

Украинцы за рубежом

Роман Яремчук сыграл за Валенсию после месячного восстановления. К сожалению, "летучие мыши" проиграли середняку и еще больше отдалились от зоны еврокубков.

Неудача постигла и Анатолия Трубина. Поражение его Бенфики означало досрочное чемпионство Спортинга.

Смерть чемпиона мира

В возрасте 85 лет перестало биться сердце Луиса Сесара Менотти. Именно под его руководством Аргентина впервые стала самой сильной сборной планеты в 1978 году.