Главные новости 5 мая: Шахтер не подпустил Динамо перед Классическим, разгромная победа Мудрика, смерть чемпиона мира
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей футбола за воскресенье, 5 мая.
УПЛ
Динамо и Шахтер одержали победы с разгромными счетами. "Горняки" сохранили стратегические 4 очка запаса перед Классическим в следующем туре.
Англия
Михаил Мудрик помог Челси разгромить Вест Хэм в лондонском дерби. Другая столичная команда провалилась. Тоттенхэм проиграл Ливерпулю и поставил под большой вопрос свои шансы на Лигу чемпионов.
Украинцы за рубежом
Роман Яремчук сыграл за Валенсию после месячного восстановления. К сожалению, "летучие мыши" проиграли середняку и еще больше отдалились от зоны еврокубков.
Неудача постигла и Анатолия Трубина. Поражение его Бенфики означало досрочное чемпионство Спортинга.
Смерть чемпиона мира
В возрасте 85 лет перестало биться сердце Луиса Сесара Менотти. Именно под его руководством Аргентина впервые стала самой сильной сборной планеты в 1978 году.