В понедельник, 6 мая, Федерация футбола Испании (RFEF) удивила Реал, сообщив руководству клуба о том, что они получат чемпионский трофей в предстоящую субботу после выездного матча с Гранадой. Ответ боссов "бланкос" был незамедлительным: "Мы не получим трофей в этот день, мы отказываемся!", – было сказано в ответ. В Реале сочли подобное решение RFEF проявлением неуважения к Гранаде и её болельщикам.

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Учитывая отказ "бланкос" и всю возникшую шумиху, Федерация пошла на попятную и приняла самое логичное решение – чемпионский трофей будет вручен Реалу на домашнем стадионе через неделю после матча с Гранадой, 14 мая. В этот день Реал сыграет с Алавесом.

По итогам 34-го тура Ла Лиги Реал досрочно стал чемпионом благодаря победе над Кадисом, а также благодаря поражению Барселоны в матче с "украинской" Жироной.

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