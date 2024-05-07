Лилль на своем поле уступил Лиону (3:4) в рамках 32 тура Лиги 1. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Франция. Лига 1, 32 тур

Лилль – Лион – 3:4

Голы: Диаките, 21, 86, Жегрова, 37 – Бенрама, 66, Фофана, 82, Ляказетт, 88, Бальде, 90+2

Паулу Фонсека пытается затянуть свою команду в Лигу чемпионов. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о важном матче против Лиона.

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ПСЖ уже чемпион, Монако чуточку оторвался, а Лилль ведет борьбу с Брестом за последнюю путевку в ЛЧ на следующий сезон. В гости приехал Лион, который отжил после ужасного старта сезона. В 12 предыдущих турах "ткачи" одержали девять побед и поднялись в верхнюю часть таблицы.

Лилль доминировал до перерыва

Впрочем, в начале сегодняшнего матча Лилль показал разницу в классе. "Доги" взяли мяч под контроль и начали создавать моменты. Открыть счет удалось в середине первого тайма, когда Диаките воспользовался подачей Языджи со штрафного и головой переправил мяч в ворота.

Для турка, правда, ассист стал последним полезным действием на поле. Юсуф получил травму и уступил место Жегрове. Косовар шикарно вошел в игру и сразу проверил голкипера мощным ударом в дальний угол.

Через 10 минут Жегрова удвоил преимущество Лилля. Хозяева включили прессинг, вследствие чего Дэвид отобрал мяч возле чужой штрафной площади. Канадец нашел пасом Жегрову, а тот отметился точным дальним ударом. Голкипер не смог среагировать из-за барьера защитников.

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Лион проснулся во втором тайме

Лион за все это время почти ничего не создал. У гостей выделялся только Ляказетт. Но и капитан разочаровал, не сумев качественно откликнуться на хороший навес Маты. Паулу Фонсека все равно нервничал и спорил с судьями. Как чувствовал беду.

Во втором тайме ситуация изменилась. Теперь уже Лион забрал мяч и закрепился на чужой половине. Появились хорошие подходы к воротам. Как следствие, "ткачи" разыграли шикарную вертикальную атаку: Матич забросил на Мейтленд-Найлса, тот пяткой отбросил на Ляказетта, капитан подключил Бенрама – идеальное завершение.

Сумасшествие на финише

Концовка встречи получилась сумасшедшей. Лиллю никак не удавалось вернуть контроль над игрой, а Лион продолжал давить. Давление удалось конвертировать во второй гол. Балде проскочил по правому флангу, залетел в штрафную площадь и выкатил на пустые ворота Фофана.

Лилль снова вышел перед, еще раз разыграв козырную карту стандартов. Снова воздух выиграл Диаките. Центрбек выбрал лучшую позицию при исполнении углового и замкнул подачу Гомеса. Но и это еще не финал.

Через несколько минут Лион загнал третий мяч. Мейтленд-Найлс четко навесил с фланга, а Ляказетт избежал офсайда и не оставил шансов голкиперу. А в компенсированное время четвертый гол гостей решил судьбу поединка – прострел Маты, удар Бальде.

Очень болезненное поражение Фонсеки, учитывая борьбу за Лигу чемпионов. Лилль потерял шанс обойти Брест и остался четвертым в таблице с двумя очками отставания от зоны ЛЧ. Лион тем временем подобрался к еврокубкам – 7 место. Осталось два тура.