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Рома – Реал: эффектная ничья, эксперименты Зидана, динамичный атакующий квартет Фонсеки

11 августа 23:24 134 Читати українською
Рома – Реал: эффектная ничья, эксперименты Зидана, динамичный атакующий квартет Фонсеки
Рома – Реал / Реал

Итальянская Рома расписала ничью (2:2) с испанским Реалом в товарищеском поединке – по пенальти "волки" победили. Отчет о матче и видео голов смотрите на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Рома – Реал – 2:2 (по пен. – 5:4)

Голы: Перотти, 34, Джеко, 40 – Марсело, 16, Каземиро, 39

Зинедин Зидан вышел на игру с тремя центрбеками, а Паулу Фонсека выставил любимую схему 4-2-3-1. Андрей Лунин даже не попал в заявку Реала – его место на скамейке запасных получил малоизвестный юниор.

Команды очень активно начали спарринг. Уже на третьей минуте Коларов и Джеко слева организовали неплохую атаку. Реал сразу ответил своим выпадом с участием Бензема. Марсело и Карвахаль, которые играли в высоких позициях, помогли Кариму выйти на удар, однако результативно завершить эпизод француз не сумел.

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Передняя линия Ромы выглядела интересно и динамично. Продолжает хорошую предсезонку Джеко – сегодня он гонял по всему фронту атаки, оттягивался за мячом в глубину, классно подыгрывал партнерам. Эдин отдал ювелирный проникающий пас на Ундера, а тот из выгодной позиции попал в перекладину. Далее уже турок разорвал фланг Реала и подключил Джеко, а босниец отбросил на Дзаньоло – с ударом хавбека справился Куртуа.

Соперники не сбавляли обороты и действовали на встречных курсах. Удар Перотти в касание после ошибки Варана, а через минуту уже Каземиро издалека выстрелил по противоположным воротам. На 16-й минуте Реал вышел вперед, когда Модрич роскошной передачей на Марсело разрезал всю Рому. Бразильский латераль подработал мяч под правую и точно пробил под дальнюю штангу.

Джеко не уставал сверкать: откликнулся на пас Дзаньоло, затем пробил после подачи Флоренци, а еще позже разрядил пушку из-за пределов штрафной. Нельзя не отметить огромное желание Дзаньоло, который постоянно пытался продвигать мяч на дриблинге. На 34-й минуте это принесло результат – он прорвался справа мимо соперников и вырезал идеальный ассист на Перотти.

Оборона Реала разочаровывала – много ошибок, неточных передач и свободных зон. Атакующий квартет римлян Джеко-Ундер-Дзаньоло-Перотти разрывал защиту Мадрида. Очередная обрезка – мощный удар Ундера. Под занавес тайма Дженгиз феноменальным пасом из глубины нашел в штрафной площадке Джеко, а босниец забил второй гол в ворота Куртуа.

За минуту до этого Рома пропустила после углового "незаконный" гол. Каземиро откликнулся на подачу Марсело и выиграл верховую борьбу на втором этаже, однако, как показал повтор, опорник находился в офсайде. Судья проигнорировал этот факт. На перерыв команды ушли при счете 2:2.

В перерыве Зинедин Зидан перестроился на 4 защитника и усилил атаку Йовичем и Винисиусом. Впрочем, в центре внимания на старте второго тайма был Бензема. Карим мог забить после паса Винисиуса, потом целил в "девятку" из-за пределов штрафной – спас вратарь. Со всеми попытками француза Пау Лопес справился, так и не позволив ему забить.

После часа игрового времени команды выдали активный отрезок, в течение которого больше моментов возникло у Ромы. Коларову не дали нормально пробить, а Джеко не попал из сложной позиции в ближний угол. Реал ответил шансами Йовича – серб оба раза бесхитростно ударил по центру ворот. Лопес хоть и не идеально парировал эти удары, но трудностей не имел.

Команды продолжали играть очень открыто. Не слишком дисциплинированная оборона позволяла разгоняться атаки и создавать моменты. Болельщики на трибунах точно не скучали. Появился на поле ненавистный Зиданом Гарет Бейл, однако и он свои эпизоды не реализовал: прорыв на контратаке, "удар Роббена", выстрел издалека.

По-настоящему усилил игру Реала Винисиус, который и партнеров подключал, и сам завершал выпады. У Ромы же замены наоборот сыграли в минус – больше всего желания проявлял все тот же Ундер, который единственный из всех атакующих "волков" не сел в запас. Команды старались забить, но до финального свистка счет остался неизменным – ничья 2:2. В серии пенальти победила Рома – удар с "точки" не реализовал только Марсело.

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