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Мораес поднялся на 15-ое место в списке бомбардиров УПЛ всех времен

16:43 59 Читати українською
Мораес поднялся на 15-ое место в списке бомбардиров УПЛ всех времен
Жуниор Мораес / фото: ФК Шахтер

Форвард Шахтера Жуниор Мораес отметился голом в ворота Динамо (2:1) и улучшил свои позиции в списке лучших бомбардиров УПЛ всех времен.

Гол в ворота киевского Динамо стал для Жуниора Мораеса уже 78-м в чемпионатах УПЛ.

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Таким образом, натурализованный форвард сборной Украины поднялся сразу на 3 ступени в рейтинге лучших бомбардиров УПЛ всех времен. Мораес занимает 15-ое место, обогнав Луиса Адриано, Александра Ковпака и Валентина Полтавца.

Отметим, что первое и второе места занимают экс-форварды Динамо – Максим Шацких и Сергей Ребров, в активе которых 124 и 123 гола соответственно. Тройку замыкает бывший форвард Днепра и Шахтера Евгений Селезнев со 111 забитыми мячами.

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Жуниор Мораес Жуниор Мораес УПЛ Сергей Ребров Сергей Ребров Максим Шацких Максим Шацких
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