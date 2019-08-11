Мораес поднялся на 15-ое место в списке бомбардиров УПЛ всех времен

Форвард Шахтера Жуниор Мораес отметился голом в ворота Динамо (2:1) и улучшил свои позиции в списке лучших бомбардиров УПЛ всех времен.

Гол в ворота киевского Динамо стал для Жуниора Мораеса уже 78-м в чемпионатах УПЛ.

Дебютный гол Родригеса в видеообзоре матча Динамо – Шахтер – 1:2

Таким образом, натурализованный форвард сборной Украины поднялся сразу на 3 ступени в рейтинге лучших бомбардиров УПЛ всех времен. Мораес занимает 15-ое место, обогнав Луиса Адриано, Александра Ковпака и Валентина Полтавца.

Отметим, что первое и второе места занимают экс-форварды Динамо – Максим Шацких и Сергей Ребров, в активе которых 124 и 123 гола соответственно. Тройку замыкает бывший форвард Днепра и Шахтера Евгений Селезнев со 111 забитыми мячами.

Динамо – Шахтер: победа имени игроков сборной Украины, провальные эксперименты и шоковая терапия перед матчем сезона