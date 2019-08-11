Месси рискует пропустить старт сезона

Барселона может начать сезон 2019/20 без своего лидера Лионеля Месси, который продолжает восстановление от травмы.

Нападающий Барселоны Лионель Месси может не сыграть в стартовых матчах нового сезона. Напомним, на первой тренировке после выхода из отпуска аргентинец получил травму голени и не поехал с командой в США.

Барселона уничтожила Наполи в товарищеском матче – дубль Суареса и первый гол Гризманна

"Месси продолжает восстановление от травмы. Сейчас все выглядит довольно сложно. Я не уверен, что он успеет вернуться к началу сезона", – цитирует наставника Барселоны Эрнесто Вальверде Sport.es.

Напомним, первый официальный поединок сезона 2019/20 каталонцы проведут 16 августа против Атлетика из Бильбао.

К слову, по итогам прошлого сезона Месси получил "Золотую бутсу". В активе аргентинца 36 голов в 34-х матчах Примеры.

Чемпион в беде, или 45 минут как приговор: мадридские СМИ бьют тревогу из-за Лунина