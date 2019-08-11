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Месси рискует пропустить старт сезона

12:05 80 Читати українською
Месси рискует пропустить старт сезона
Лионель Месси / ФК Барселона

Барселона может начать сезон 2019/20 без своего лидера Лионеля Месси, который продолжает восстановление от травмы.

Нападающий Барселоны Лионель Месси может не сыграть в стартовых матчах нового сезона. Напомним, на первой тренировке после выхода из отпуска аргентинец получил травму голени и не поехал с командой в США.

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"Месси продолжает восстановление от травмы. Сейчас все выглядит довольно сложно. Я не уверен, что он успеет вернуться к началу сезона", – цитирует наставника Барселоны Эрнесто Вальверде Sport.es.

Напомним, первый официальный поединок сезона 2019/20 каталонцы проведут 16 августа против Атлетика из Бильбао.

К слову, по итогам прошлого сезона Месси получил "Золотую бутсу". В активе аргентинца 36 голов в 34-х матчах Примеры.

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Теги
Барселона Барселона Испания Лионель Месси Лионель Месси Эрнесто Вальверде Эрнесто Вальверде
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