"Неймар – сын шл*хи": болельщики ПСЖ поиздевались над форвардом – Барселона пытается спасти бразильца

Во время матча первого тура Лиги 1 ПСЖ – Ним (3:0) болельщики парижан применили весь арсенал оскорблений на Неймара.

ПСЖ разгромил Ним в стартовом туре чемпионата Франции, но болельщиков волновал совсем другой вопрос.

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Фанаты ПСЖ вывесили баннеры с фразами, где различными способами оскорбляли форварда парижан Неймара. Можно было заметить весь гнев фанов в плакатах, от толерантных вроде "Неймар – вали отсюда", до самых жестких оскорблений матери бразильца.

Такая ярость болельщиков связана с его заявлениями о желании покинуть клуб. На поединок против Нима Неймар не попал в заявку команды, как пояснил спортивный директор ПСЖ – это связано с потенциальным трансфером форварда.

По информации RMC, Барселона ускорила ход переговоров с руководством ПСЖ о переходе 27-летнего игрока. В лагере парижан готовы согласиться на предложение "блаугранас", которое предусматривает переход в ПСЖ хавбека Барсы Филиппе Коутиньо и значительную доплату в обмен на Неймара.

События во время матча против Нима могут еще больше убедить боссов действующего чемпиона Франции, ведь трудно представить дальнейшие выступления звездного форварда за ПСЖ при такой "лояльности" фанатов.