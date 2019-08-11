Зинченко против Вест Хэма: лучший по 3-м показателям, похвала английских СМИ и тревожный сигнал Гвардиолы

Украинского дерби на старте АПЛ снова не получилось. На этот раз в матче Вест Хэм – Манчестер Сити не сыграл Андрей Ярмоленко, который никак не наберет форму после тяжелой травмы.
Зато Александр Зинченко в 1-м туре чемпионата Англии сыграл довольно успешно, не затерявшись на высоком уровне команды Гвардиолы. По данным статистического портала Sofascore, 22-летний украинец стал лучшим в нескольких показателях, выиграв свой 23-й подряд матч АПЛ, что является рекордной в истории турнира сериею. Так, универсальный игрок сборной Украины чаще всего среди других исполнителей на поле выносил мяч, 4 раза подчищая ситуации у своих ворот (столько же только у Вальбуэны и Стоунза). В 5-и случаях возвращал владения своим партнерам, один из которых произошел в финальной трети поля – в последнем никто из Сити его не превзошел.
Вест Хэм – Манчестер Сити: Зинченко с рекордом АПЛ, беспомощные "молотки" на фоне чемпиона, VAR меняет английский футбол
В битве за Суперкубок Англии-2019 против Ливерпуля Саша трижды давал себя проходить на дриблинге, оставив жалкое впечатление сразу у нескольких английских СМИ. На этот раз об ужасах имени Салаха никто не вспоминал – может, если бы Ярмоленко вышел на правый фланг, ситуация была бы немного другой, но ни Антонио, ни Фелипе Андерсон, ни Лансини, ни Форналс пройти украинского фулбека не сумели ни в одном из моментов. Здесь большая заслуга и партнеров, которые сами охотно обыгрывали дриблеров "молотов", не давая им развернуться на чужой половине. Однако парочка подкатов нашего парня в АПЛ, в том числе и в своей штрафной, тоже заслуживают комплиментов.
Манчестер Сити не очень активно использовал фланговые подачи. Играли несколько тоньше, через передачи в разрез, которые несли смертоносный яд сопернику. Однако, когда и приходилось отдавать подобные кроссы в штрафную, здесь Зинченко не было равных среди обеих команд. Олекс выполнил 3 подачи/прострелы (только Фредерикс и Снодграсс пробовали столько же), но превзошел всех в точности (2). Левый защитник чемпионов Англии отдал 3 нацеленные длинные передачи, промахнувшись лишь в одном случае – здесь он 6-й. Также уступил только Ляпорту и Родри по количеству касаний мяча (76) и точных передач (52).
Вошел в топ-5 по ключевым пасам (1, но если бы не отменили гол из VAR, могло бы быть 2 и топ-3). Третий у Сити по выигранным воздушным дуэлям (2 из 5-и попыток). Однажды запорол прекрасную возможность для удара, пробив значительно выше. В целом Зина получил 6-й балл среди всех игроков от Sofascore (7,3), уступив лишь Стерлингу, Марезу, де Брюйне и Жезусу, которые обеспечили результат в атаке, а также Эдерсону, выдавшему 3 сейва после ударов из пределов штрафной. У Whoscored он – 10-й с баллом 7,5. Украинец также незначительно уступил всем игрокам линии обороны (Уокеру, Ляпорту, Стоунзу, Родри).
Вест Хэм – Манчестер Сити 10 августа 2019: видео действий Зинченко
Sky Sports оценил воспитанника Шахтера в высокие 8 баллов. Только Марез и Стерлинг получили больше, четверо у Сити получили меньше. Daily Mail выставил украинцу 7: "Самым большим комплиментом является то, что он сейчас выглядит как игрок Манчестер Сити. В целом солидное выступление". Фанатский Mancitysquare выдал всей обороне преимущественно 7, кроме Ляпорта (9). "Прекрасно видеть, что он вернулся и восстанавливает связи. Хорошое взаимодействие с Ляпортом. Для Зинченко не бывает потерянных мячей. Выглядит в своей роли все лучше с каждым матчем".
"Отлично сыграл против тяжелого оппонента, которым является Фелипе Андерсон. Суперподкатом избежал пенальти, хотя Вест Хэм требовал указать на точку", – Read Man City тоже оценил на 7. The Independent считает, что правый защитник лондонцев был не слишком продуктивен в нападении, так как постоянно вынужден был оглядываться на атакующую работу украинского футболиста. Зина "держал оборону соперника в напряжении, когда совершал свои приличные набеги, но они не привели ни к какой выгоде". Как следствие, средненькие в команде 6 баллов, которые получили большинство игроков, не задействованных в голевых атаках.
Manchester Evening News выдал ему оценку получше. Свои 7 баллов Зинченко заслужил за то, что был "настолько резок в этих перестановках позиций, ставших неотъемлемой частью искусства движения Сити в атаке – реальный актив на левом фланге атаки". Профильный портал отмечает, что перед стартом сезона казалось резонным вернуть с ПСВ Анхелиньо, хотя всего год назад его продали. Мол, Менди еще минимум несколько недель будет восстанавливаться от очередной травмы, а 21-летний новичок будет иметь все шансы побороться за место основного левого бека.
Экономные гранды, рекорды середняков и самый дорогой защитник мира – главное из трансферного окна лета-2019 в АПЛ
Латераль сборной Португалии, который пришел из Ювентуса за 65 млн евро (один из самых дорогих новичков лета-2019 в АПЛ, выполнивший среди защитников больше всех успешных обводок в прошлом сезоне Серии А), на самом деле является серьезной опасностью для Саши. Так как Данило не мог навязать серьезную конкуренцию, а Уокер выглядит сейчас более мобильным и эффективнее украинца. Символично, что Канселу подписали практически сразу после Суперкубка, где именно левый край обороны больше всего пострадал от набегов Салаха и Ко.