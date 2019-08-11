Зинченко против Вест Хэма: лучший по 3-м показателям, похвала английских СМИ и тревожный сигнал Гвардиолы

Украинского дерби на старте АПЛ снова не получилось. На этот раз в матче Вест Хэм – Манчестер Сити не сыграл Андрей Ярмоленко, который никак не наберет форму после тяжелой травмы.

Зато Александр Зинченко в 1-м туре чемпионата Англии сыграл довольно успешно, не затерявшись на высоком уровне команды Гвардиолы. По данным статистического портала Sofascore, 22-летний украинец стал лучшим в нескольких показателях, выиграв свой 23-й подряд матч АПЛ, что является рекордной в истории турнира сериею. Так, универсальный игрок сборной Украины чаще всего среди других исполнителей на поле выносил мяч, 4 раза подчищая ситуации у своих ворот (столько же только у Вальбуэны и Стоунза). В 5-и случаях возвращал владения своим партнерам, один из которых произошел в финальной трети поля – в последнем никто из Сити его не превзошел.

Вест Хэм – Манчестер Сити: Зинченко с рекордом АПЛ, беспомощные "молотки" на фоне чемпиона, VAR меняет английский футбол

В битве за Суперкубок Англии-2019 против Ливерпуля Саша трижды давал себя проходить на дриблинге, оставив жалкое впечатление сразу у нескольких английских СМИ. На этот раз об ужасах имени Салаха никто не вспоминал – может, если бы Ярмоленко вышел на правый фланг, ситуация была бы немного другой, но ни Антонио, ни Фелипе Андерсон, ни Лансини, ни Форналс пройти украинского фулбека не сумели ни в одном из моментов. Здесь большая заслуга и партнеров, которые сами охотно обыгрывали дриблеров "молотов", не давая им развернуться на чужой половине. Однако парочка подкатов нашего парня в АПЛ, в том числе и в своей штрафной, тоже заслуживают комплиментов.



Манчестер Сити не очень активно использовал фланговые подачи. Играли несколько тоньше, через передачи в разрез, которые несли смертоносный яд сопернику. Однако, когда и приходилось отдавать подобные кроссы в штрафную, здесь Зинченко не было равных среди обеих команд. Олекс выполнил 3 подачи/прострелы (только Фредерикс и Снодграсс пробовали столько же), но превзошел всех в точности (2). Левый защитник чемпионов Англии отдал 3 нацеленные длинные передачи, промахнувшись лишь в одном случае – здесь он 6-й. Также уступил только Ляпорту и Родри по количеству касаний мяча (76) и точных передач (52).

Вошел в топ-5 по ключевым пасам (1, но если бы не отменили гол из VAR, могло бы быть 2 и топ-3). Третий у Сити по выигранным воздушным дуэлям (2 из 5-и попыток). Однажды запорол прекрасную возможность для удара, пробив значительно выше. В целом Зина получил 6-й балл среди всех игроков от Sofascore (7,3), уступив лишь Стерлингу, Марезу, де Брюйне и Жезусу, которые обеспечили результат в атаке, а также Эдерсону, выдавшему 3 сейва после ударов из пределов штрафной. У Whoscored он – 10-й с баллом 7,5. Украинец также незначительно уступил всем игрокам линии обороны (Уокеру, Ляпорту, Стоунзу, Родри).

Вест Хэм – Манчестер Сити 10 августа 2019: видео действий Зинченко

Sky Sports оценил воспитанника Шахтера в высокие 8 баллов. Только Марез и Стерлинг получили больше, четверо у Сити получили меньше. Daily Mail выставил украинцу 7: "Самым большим комплиментом является то, что он сейчас выглядит как игрок Манчестер Сити. В целом солидное выступление". Фанатский Mancitysquare выдал всей обороне преимущественно 7, кроме Ляпорта (9). "Прекрасно видеть, что он вернулся и восстанавливает связи. Хорошое взаимодействие с Ляпортом. Для Зинченко не бывает потерянных мячей. Выглядит в своей роли все лучше с каждым матчем".

"Отлично сыграл против тяжелого оппонента, которым является Фелипе Андерсон. Суперподкатом избежал пенальти, хотя Вест Хэм требовал указать на точку", – Read Man City тоже оценил на 7. The Independent считает, что правый защитник лондонцев был не слишком продуктивен в нападении, так как постоянно вынужден был оглядываться на атакующую работу украинского футболиста. Зина "держал оборону соперника в напряжении, когда совершал свои приличные набеги, но они не привели ни к какой выгоде". Как следствие, средненькие в команде 6 баллов, которые получили большинство игроков, не задействованных в голевых атаках.

Manchester Evening News выдал ему оценку получше. Свои 7 баллов Зинченко заслужил за то, что был "настолько резок в этих перестановках позиций, ставших неотъемлемой частью искусства движения Сити в атаке – реальный актив на левом фланге атаки". Профильный портал отмечает, что перед стартом сезона казалось резонным вернуть с ПСВ Анхелиньо, хотя всего год назад его продали. Мол, Менди еще минимум несколько недель будет восстанавливаться от очередной травмы, а 21-летний новичок будет иметь все шансы побороться за место основного левого бека.

Mas allá del gran movimiento de Walker, que fue un puñal atacando. En el inicio del 1er gol de #ManchesterCity a #WestHam se pueden ver conceptos colectivos interesantes en el lado opuesto:

- Zinchenko cerrado cerca de Rodrigo

- D.Silva dando la amplitud

- Sterlig por dentro pic.twitter.com/4RWCz1hiTE — Maxi Pagani (@MaxiPagani8) August 10, 2019 Зинченко нередко оказывался в центре поля, создавая дополнительные проблемы Вест Хэму на его половине (момент с первым голом) "Однако Зинченко никоим образом не собирается сдаваться, а приход Жоау Канселу выглядит как дополнительный вызов испанцу. Португалец уже получил место на скамейке запасных, хотя меньше недели с командой. Гвардиола же спонтанно заметил, что Канселу способен сыграть... и на левом фланге, поэтому его многофункциональность поспособствует игровой практике", – пишет MEN, намекая на плохие дела Анхелиньо, который провалился во время летних спаррингов настолько, что даже Зинченко после очень не уверенной игры с Ливерпулем не почувствовал особых проблем в конкуренции с его стороны.

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Латераль сборной Португалии, который пришел из Ювентуса за 65 млн евро (один из самых дорогих новичков лета-2019 в АПЛ, выполнивший среди защитников больше всех успешных обводок в прошлом сезоне Серии А), на самом деле является серьезной опасностью для Саши. Так как Данило не мог навязать серьезную конкуренцию, а Уокер выглядит сейчас более мобильным и эффективнее украинца. Символично, что Канселу подписали практически сразу после Суперкубка, где именно левый край обороны больше всего пострадал от набегов Салаха и Ко.