Лэмпард назвал причины погрома Челси в матче с Манчестер Юнайтед

Наставник Челси Фрэнк Лэмпард попытался найти слова, чтобы прокомментировать позорное поражение от МЮ (0:4) в рамках первого тура АПЛ.

"Мы допустили четыре ошибки и пропустили четыре гола. Первые полчаса матч был под нашим контролем, но потом мы сделали несколько глупостей. До перерыва мы должны были вести в счете, а когда МЮ повел 2:0, им уже было намного легче играть.

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В Челси не хватает игроков национальных сборных, футболистов топ-уровня, но это не должно быть оправданием. Мы четыре раза ошиблись и позволили им убежать в быстрые контратаки. Это для нас урок. На таком уровне ошибаться нельзя", – цитирует Лэмпарда Sky Sports.

Уже 14 августа Лэмпард сможет реабилитироваться в матче за Суперкубок УЕФА против Ливерпуля. Начало в 22:00.

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