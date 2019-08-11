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Лэмпард назвал причины погрома Челси в матче с Манчестер Юнайтед

11 августа 23:12 130 Читати українською
Лэмпард назвал причины погрома Челси в матче с Манчестер Юнайтед
Фрэнк Лэмпард / Фото ФК Челси

Наставник Челси Фрэнк Лэмпард попытался найти слова, чтобы прокомментировать позорное поражение от МЮ (0:4) в рамках первого тура АПЛ.

18’ Маркус Рашфорд
64’ Антони Марсьяль
67’ Маркус Рашфорд
81’ Дениэл Джеймс
 
18’ Маркус Рашфорд
64’ Антони Марсьяль
67’ Маркус Рашфорд
81’ Дениэл Джеймс

"Мы допустили четыре ошибки и пропустили четыре гола. Первые полчаса матч был под нашим контролем, но потом мы сделали несколько глупостей. До перерыва мы должны были вести в счете, а когда МЮ повел 2:0, им уже было намного легче играть.

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В Челси не хватает игроков национальных сборных, футболистов топ-уровня, но это не должно быть оправданием. Мы четыре раза ошиблись и позволили им убежать в быстрые контратаки. Это для нас урок. На таком уровне ошибаться нельзя", – цитирует Лэмпарда Sky Sports.

Уже 14 августа Лэмпард сможет реабилитироваться в матче за Суперкубок УЕФА против Ливерпуля. Начало в 22:00.

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Челси Челси Англия Манчестер Юнайтед - Челси Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард
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