Зинченко эффектно принял мяч на тренировке Манчестер Сити – в клубе похвастались украинцем

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко успевает и рекорд в АПЛ установить, и на тренировке пофеерить.

"Горожане" провели восстановительную тренировку после поединка с Вест Хэмом (5:0).

Вест Хэм – Манчестер Сити: Арбитры впервые отменили гол, воспользовавшись VAR – в эпизоде принял участие Зинченко

Во время занятия Фернандиньо высоко выбил мяч в группу игроков Сити, в которой находился Зинченко. Украинец технично принял мяч, несколько раз понабивал его и заодно потренировал удары головой с Габриэлем Жезусом.

Пресс-служба действующего чемпиона Англии сразу разместила эпизод с эффектными действиями Александра в twitter.

Вест Хэм – Манчестер Сити: Зинченко с рекордом АПЛ, беспомощные "молотки" на фоне чемпиона, VAR меняет английский футбол