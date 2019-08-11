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Зинченко эффектно принял мяч на тренировке Манчестер Сити – в клубе похвастались украинцем

19:09 37 Читати українською
Зинченко эффектно принял мяч на тренировке Манчестер Сити – в клубе похвастались украинцем
Габриэл Жезус и Александр Зинченко / Фото ФК Манчестер Сити

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко успевает и рекорд в АПЛ установить, и на тренировке пофеерить.

"Горожане" провели восстановительную тренировку после поединка с Вест Хэмом (5:0).

Вест Хэм – Манчестер Сити: Арбитры впервые отменили гол, воспользовавшись VAR – в эпизоде принял участие Зинченко

Во время занятия Фернандиньо высоко выбил мяч в группу игроков Сити, в которой находился Зинченко. Украинец технично принял мяч, несколько раз понабивал его и заодно потренировал удары головой с Габриэлем Жезусом.

Пресс-служба действующего чемпиона Англии сразу разместила эпизод с эффектными действиями Александра в twitter.

Вест Хэм – Манчестер Сити: Зинченко с рекордом АПЛ, беспомощные "молотки" на фоне чемпиона, VAR меняет английский футбол

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Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Видеоновости Александр Зинченко Александр Зинченко Габриэл Жезус Габриэл Жезус Украинцы за рубежом
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