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Шапаренко готов перейти в Зарю – Динамо еще не определилось с будущим хавбека, – СМИ

12:43 187 Читати українською
Шапаренко готов перейти в Зарю – Динамо еще не определилось с будущим хавбека, – СМИ
Николай Шапаренко / Фото ФК Динамо

Появились новые детали относительно возможного перехода Николая Шапаренко в луганский клуб.

Хавбек Динамо действительно ведет переговоры с Зарей, утверждает Sport Arena.

Шапаренко может перейти в Зарю

Шапаренко предпочитает продолжение карьеры в составе команды Виктора Скрипника, поскольку не уверен в достаточной игровой практике в основе Динамо. Начало сезона он проводит вместе с дублем, так как Александр Хацкевич остался недоволен его физическим состоянием после летнего перерыва. Впрочем, руководство столичного клуба не спешит отпускать одного из своих главных талантов, и окончательное решение относительно будущего 20-летнего хавбека еще не принято.

В прошлом сезоне Шапаренко провел за Динамо 33 матча, в которых отметился 8 голами и 3 ассистами.

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