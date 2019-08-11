СК Днепр-1 – Десна – 0:1 – видео гола и обзор матча

Десна минимально победила СК Днепр-1 в рамках 3-го тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча СК Днепр-1 – Десна.

В первом тайме команды обменялись острыми моментами, однако отличиться забитым голом не удалось. Зато во втором тайме Филиппов получил прекрасную передачу с фланга и открыл счет в матче. Этот гол так и остался единственным в матче, и Десна нанесла первое поражение СК Днепр-1.

Десна на выезде минимально победила СК Днепр-1