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СК Днепр-1 – Десна – 0:1 – видео гола и обзор матча

21:38 86 Читати українською
СК Днепр-1 – Десна – 0:1 – видео гола и обзор матча
СК Днепр-1 – Десна – 0:1 – видео гола и обзор матча / СК Днепр-1

Десна минимально победила СК Днепр-1 в рамках 3-го тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча СК Днепр-1 – Десна.

 
Олександр Філіппов 67’
67’ Олександр Філіппов

В первом тайме команды обменялись острыми моментами, однако отличиться забитым голом не удалось. Зато во втором тайме Филиппов получил прекрасную передачу с фланга и открыл счет в матче. Этот гол так и остался единственным в матче, и Десна нанесла первое поражение СК Днепр-1.

Десна на выезде минимально победила СК Днепр-1

Таким образом, Десна набрала семь очков и поднялась на четвертое место, СК Днепр-1 с четырьмя пунктами опустился на шестое место.

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Десна Десна СК Днепр-1 СК Днепр-1 СК Днепр-1 - Десна
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