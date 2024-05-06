В конце мая "чарруас" проведут спарринг против Коста-Рики в рамках подготовки к Копа Америка. Главный тренер Марсело Бьелса не сможет рассчитывать на игроков европейских клубов и уругвайских грандов, которые будут заняты в Кубке Либертадорес/Судамерикана.

Умер легендарный наставник сборной Аргентины – Менотти первым выигрывал с "альбиселесте" чемпионат мира

Аргентинец решил в очередной раз подтвердить свое прозвище "Сумасшедший". Бьелса наскреб 20 местных футболистов, среди которых будет даже любитель! Шанс всей жизни получил 24-летний нападающий Вальтер Домингес. Представитель команды Хувентуд де Сориано демонстрирует заоблачную результативность в "трясине" любительского футбола – 38 голов в 19 матчах.

"Мне позвонили из сборной, и я очень рад. Я этого не ожидал, это было сюрпризом. Я очень счастлив", – не может поверить своему счастью Домингес.

Walter Dominguez jugó hoy por Copa OFI y confirmó la convocatoria para @Uruguay

Su equipo cayó derrotado 2 a 1. pic.twitter.com/CCNLvYqWy4 — Alex Martin Rostan (@MartinRostan9) May 4, 2024

Копа Америка-2024: определились все участники турнира – Месси начинает с элитной дуэли