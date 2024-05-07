– Если против Колоса тренерский штаб доверил мне отыграть 90 минут, то мои кондиции это позволяют. Им со стороны виднее. Я работаю на максимуме во время тренировок. В игре стараюсь отдавать все силы. Рад, что наконец смог сыграть 90 минут.

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– В отсутствие Ваната вы играли с Буяльским как ложные девятки или как-то иначе распределили функции?

– Наверное, вам показалось. Я играл чистого нападающего. Но для меня это не новая позиция. Я много играл на ней и в Динамо, когда был молодым, и в Вест Хэме, и в сборной бывало. Против Хорватии в Киеве. Для меня эта позиция не новая. Когда ты имеешь опыт, ты понимаешь, как нужно играть справа или слева, под нападающим или в нападении.

– В одном из Telegram-каналов появилась информация, что после чемпионата Европы Андрей Ярмоленко попрощается с карьерой футболиста...

– Пока что таких планов у меня нет. Не знаю, откуда у вас такая информация. Пока таких планов у меня нет. Когда почувствую, что нет желания и здоровья, тогда и закончу. Пока об этом не думаю. Сейчас я получаю удовольствие от каждого матча и каждой тренировки. Ежедневно просыпаюсь и жду тренировку, как это было в 20 лет.

– Рекорд Шацких есть в мыслях?

– Нет, никаких рекордов нет. Самое главное – это стать чемпионами, – резюмировал 34-летний Ярмоленко в комментарии ТаТоТаке.

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