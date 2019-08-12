Шапаренко не перейдет в Зарю, – представитель Динамо

Сотрудник киевского Динамо Андрей Шахов опроверг слухи о возможном переходе Николая Шапаренко в луганскую Зарю.

"Насчет Шапаренко. Из Болгарии Заря прилетела сразу в Киев, и здесь готовилась к матчу с Колосом.

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В луганской команде у Николая есть близкие друзья еще по выступлениям за сборную U-19. Именно к ним в отель и ездил в гости Шапаренко. Ни с каким руководством Зари он не вел переговоров, и свое будущее связывает с Динамо", – написал Шахов на своей странице в Facebook.

Напомним, недавно появилась информация, что Шапаренко встречался с руководством Зари, чтобы обсудить возможный переход к луганчан.

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