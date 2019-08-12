toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЧЕЛСИ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Шапаренко не перейдет в Зарю, – представитель Динамо

06:30 121 Читати українською
Шапаренко не перейдет в Зарю, – представитель Динамо
Николай Шапаренко / фото ФК Динамо Киев

Сотрудник киевского Динамо Андрей Шахов опроверг слухи о возможном переходе Николая Шапаренко в луганскую Зарю.

"Насчет Шапаренко. Из Болгарии Заря прилетела сразу в Киев, и здесь готовилась к матчу с Колосом.

"Шапаренко у "дублі" – невипадково". Чому Сидорчук нагадав Белькевича, а Можаровський судив "не по-футбольному"

В луганской команде у Николая есть близкие друзья еще по выступлениям за сборную U-19. Именно к ним в отель и ездил в гости Шапаренко. Ни с каким руководством Зари он не вел переговоров, и свое будущее связывает с Динамо", – написал Шахов на своей странице в Facebook.

Напомним, недавно появилась информация, что Шапаренко встречался с руководством Зари, чтобы обсудить возможный переход к луганчан.

"Збиті льотчики": Гармаш, Сидорчук, Бутко, Матвієнко та ще 11 гравців, які гратимуть "за життя" у наступному сезоні

blog_ava
Лига 1: ПСЖ разгромил Ним, Лилль вырвал победу над Нантом
00:47
60
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Трансферы Трансферы чемпионата Украины Николай Шапаренко Николай Шапаренко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
11
час
:
15
мин
Нымме Калью
19:00
Дюделанж
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук