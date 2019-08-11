Коутиньо не покинет Барселону, – Marca

Барселона не отпустит Филиппе Коутиньо этим летом, хотя совсем недавно ситуация выглядела противоположной.

Филиппе Коутиньо продолжит защищать цвета Барселоны. 27-летний бразилец мог переехать в Англию, где на его претендовали Тоттенхэм и Арсенал, но после закрытия трансферного окна в АПЛ все идет к тому, что вингер останется в клубе, отмечает Marca.

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Единственный вариант, при котором уход бразильца все еще возможен – это включение его в сделку по Неймару, ведь Барселона настроена сделать частью потенциального трансфера бразильца нескольких своих игроков.

Коутинью входил в этот список, но пока трансфер Неймара в Барселону выглядит маловероятным, ведь ПСЖ не планирует вести переговоров с каталонцами и предпочитает диалог с Реалом.

В сезоне 2018/19 Коутиньо сыграл 54 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 5 ассистов.

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