Динамо – Брюгге: Соболь может пропустить ответный матч Лиги чемпионов из-за травмы

Защитник бельгийцев может пропустить повторную встречу квалификации Лиги чемпионов.

Украинский латераль Эдуард Соболь получил повреждение, информирует Het Nieuwsblad.

Брюгге без Соболя победил Остенде перед поединком против Динамо в Лиге чемпионов

24-летний защитник не попал даже в заявку Брюгге на игру чемпионата Бельгии против Остенде. Источник утверждает, что причиной отсутствия Соболя стала именно травма, которая может помешать ему сыграть в ответном матче Лиги чемпионов против киевского Динамо. В противостоянии с Остенде на позиции украинца вышел Дион Коолс.

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Напомним, матч в Киеве состоится 13 августа, Динамо придется исправлять положение после гостевого поражения 0:1.