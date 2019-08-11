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Динамо – Брюгге: Соболь может пропустить ответный матч Лиги чемпионов из-за травмы

11:00 22 Читати українською
Динамо – Брюгге: Соболь может пропустить ответный матч Лиги чемпионов из-за травмы
Эдуард Соболь / HLN

Защитник бельгийцев может пропустить повторную встречу квалификации Лиги чемпионов.

 

Украинский латераль Эдуард Соболь получил повреждение, информирует Het Nieuwsblad.

Брюгге без Соболя победил Остенде перед поединком против Динамо в Лиге чемпионов

24-летний защитник не попал даже в заявку Брюгге на игру чемпионата Бельгии против Остенде. Источник утверждает, что причиной отсутствия Соболя стала именно травма, которая может помешать ему сыграть в ответном матче Лиги чемпионов против киевского Динамо. В противостоянии с Остенде на позиции украинца вышел Дион Коолс.

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Напомним, матч в Киеве состоится 13 августа, Динамо придется исправлять положение после гостевого поражения 0:1.

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Динамо Киев - Брюгге Эдуард Соболь Эдуард Соболь Брюгге Брюгге Лига чемпионов Украинцы за рубежом
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