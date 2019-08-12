Головні новини футболу 11 серпня: Манчестер Юнайтед зганьбив Лемпарда, Зоря вийшла на друге місце УПЛ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 11 серпня.

Європа

Манчестер Юнайтед знищив Челсі у центральному матчі першого туру АПЛ. В активі Маркуса Рашфорда дубль, а Поль Погба оформив два асисти – відео голів і огляд матчу. Це був перший офіційний матч Френка Лемпарда на чолі Челсі, йому довелося шукати причини погрому. Наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер амбітно прокоментував успіх. В інших матчах Super Sunday Арсенал мінімально обіграв Ньюкасл, а Лестер зіграв унічию з Вулверхемптоном.

Реал розписав ефектну нічию з Ромою в товариському матчі – динамічний атакувальний квартет Паулу Фонсеки та експерименти Зінедіна Зідана. Андрій Лунін навіть не потрапив у заявку Реала – його місце на лаві запасних отримав маловідомий юніор. До слова, Мадрид обмежить спілкування Зідана з пресою – українець є однією з причин такого рішення.

Феліппе Коутінью не покине Барселону, а Ліонель Мессі ризикує пропустити старт сезону. "Неймар – син хвойди": фани ПСЖ познущались з форварда – Барселона намагається врятувати бразильця. Парижани, до речі, стартували в Лізі 1 з розгрому Німа.

Україна

Зоря на класі перемогла Колос – матч був цікавим, але не легким для луганців. Назарій Русин відзначився дебютним голом і асистом за "чорно-білих". Завдяки цьому успіху команда Віктора Скрипника піднялася на друге місце УПЛ, обійшовши в турнірній таблиці Динамо.

СК Дніпро-1 вдома несподівано поступився Десні – єдиний гол чернігівці забили зусиллями Олександра Філіппова. Карпати у меншості розписали бойову нічию з Маріуполем – львів'яни вистояли в меншості.

У пресі запустили чутки, що Микола Шапаренко готовий перейти в Зорю, а Динамо ще не визначилось з майбутнім хавбека. Однак у київському клубі спростували цю інформацію. Жуніор Мораєс піднявся на 15-те місце у списку бомбардирів УПЛ усіх часів.

Наші за кордоном

Олександр Зінченко отримав рецензію на гру проти Вест Хема: найкращий за 3-ма показниками, похвала англійських ЗМІ та тривожний сигнал Пепа Гвардіоли. Також українець похизувався ефектним трюком на тренуванні Манчестер Сіті.

Едуард Соболь може пропустити матч-відповідь Ліги чемпіонів Динамо – Брюгге через травму. Команда Бориса Тащи пройшла в наступний раунд Кубка Німеччини, хоча наш форвард продовжує відновлюватися після травми. Гент з Безусом та Пластуном несподівано поступився Мускрону, екс-карпатівець дебютував за Антверпен з поразки.