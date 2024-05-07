Украина будет иметь очень солидный состав на турнире Kings World Cup, который организует Жерар Пике.

Стали известны первые 4 игрока медиафутбольной команды UA Steel, которой занимаются президент УАФ Андрей Шевченко и известный блогер Михаил Лебига.

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Имена действительно громкие – экс-игроки сборной Украины Андрей Пятов, Евгений Коноплянка, Андрей Воронин и Валерий Федорчук, который в составе Днепра доходил до финала ЛЕ 2014/15. Со временем к команде присоединятся другие участники. UA Steel выступит на турнире Kings World Cup, который состоится в Мексике со 2 по 8 июня этого года. Свои составы также делегируют Бразилия, США, Испания и другие.

Жерар Пике создал Kings League в начале 2023 года. Это разновидность мини-футбола со специфическими, порой забавными правилами. Андрей Шевченко уже участвовал в этом шоу, поэтому может поделиться опытом с UA Steel. Впрочем, главная миссия украинской команды – социальная.

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