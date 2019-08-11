Ньюкасл – Арсенал – 0:1 – видео гола и обзор матча

Арсенал минимально переиграл Ньюкасл в рамках первого тура АПЛ.

Арсенал на правах фаворита сразу захватил инициативу в свои руки, но счет до перерыва так и не был открыт.

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Отдых пошел на пользу "канонирам" и уже на 58-й минуте гости праздновали взятие ворот. Во время быстрой контратаки мяч попал в ноги Обамеянга, который сумел переиграть голкипера Ньюкасла.

Этот гол стал единственным в матче, и констатировал заслуженную победу Арсенала.

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