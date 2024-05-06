Реал – Бавария: судить второй полуфинал ЛЧ будет скандальный сосед Украины – ужасный знак для Лунина и компании
Реал и Бавария узнали арбитров, которых им назначили на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов.
Супербитву в Мадриде доверили бригаде 43-летнего поляка Шимона Марциняка, информирует пресс-служба УЕФА. На линиях ему будут помогать Томаш Листкевич и Адам Купсик. Функции четвертого арбитра выполнит словак Иван Кружляк, а за VAR будут отвечать поляки Томаш Квятковски и Бартош Франковски.
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Марциняк еще на групповом этапе отметился скандальным пенальти для ПСЖ против Ньюкасла. Поляк получал отстранение, но быстро вернул себе доверие УЕФА.
Реал вряд ли рад его назначению. Результаты мадридцев в 7 матчах при судействе Марциняка – всего 2 победы, 2 ничьи и 3 поражения. В частности, именно поляк судил ответный матч Реала против Манчестер Сити в полуфинале прошлогодней ЛЧ. Там был ужас для команды Лунина – 0:4 и позорный вылет! Бавария пересекалась с этим рефери реже, баланс позитивный. Было 2 победы и одно поражение в трех матчах.
Напомним, поединок Реал – Бавария состоится 8 мая, стартовый свисток в 22:00 по киевскому времени. Первая игра в Мюнхене завершилась ничьей 2:2.
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