Лунин не получил места в заявке Реала на спарринг против Ромы – украинца заменил малоизвестный юниор

Голкипер сборной Украины не поможет мадридцам в товарищеском матче против Ромы.

Реал в официальном Твиттере опубликовал список игроков, которые примут участие в контрольном поединке с "волками".

Лунин заинтересовал Милан

Среди выбраных исполнителей не нашлось места Андрею Лунину. Компанию Тибо Куртуа и Кейлору Навасу составил 18-летний Тони Фуидиас, который до этого выступал исключительно за молодежную команду "сливочных". Не попал в заявку и Хамес Родригес, а вот Гарет Бэйл все же получил место в составе команды Зинедина Зидана.

Товарищеский матч между Реалом и Ромой состоится сегодня, в 21:00 по киевскому времени.

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