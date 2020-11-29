Украина

Динамо со скандалом обыграло Ворсклу и осталось лидером украинской Премьер-лиги. Неожиданная реакция на Барселону, большая проблема Супряги и концерт VAR. Мирча Луческу имел претензии к арбитрам, а Юрий Максимов считает, что у его команды не было шансов на положительный результат.

Шахтер вырвал очень трудную победу над СК Днепр-1 и не отпустил Динамо в отрыв. Невыразительную игру "горняков" спас гол Тете, днепряне почти дотерпели, но все испортила ошибка опытного капитана. Луиш Каштру назвал причины вялой игры Шахтера, а Игор Йовичевич считает, что дончане "терпели с мячом".

Европа

На следующей неделе нашим грандам играть против европейских топ-клубов в Лиге чемпионов. Шахтер будет принимать Реал. Мадридцы сенсационно проиграли Алавесу перед вояжем в Украину – экс-звезда УПЛ провоцирует фейл Куртуа. Азар опять травмировался и рискует пропустить матч с "горняками". А лидирует в Испании Атлетико – Диего Симеоне дожал Валенсию и подтвердил претензии на титул.

Динамо поедет в гости к Ювентусу, который разделил очки с аутсайдером и выдал худший старт в Серии А за 19 лет. Интер нанес первое поражение в сезоне Сассуоло и поднялся на второе место чемпионата, а Аталанта без Малиновского снова потеряла очки.

Ливерпуль вышел на первое место АПЛ, но не сумел переиграть Брайтон. Уже сегодня Моуринью может сбросить Клоппа с вершины, если не проиграет Челси. Манчестер Сити без Зинченко устроил разгром, а Гвардиола одолел гроссмейстерскую отметку в 1000 очков за карьеру.

Наши за границей

Роман Григорчук сделал Шахтер чемпионом Беларуси с триллером финальных минут и стал первым украинским тренером, который выиграл три иностранных чемпионата. Артем Милевский покидает Динамо Брест – форвард "хлопнул дверью" эффектным голом.

Александр Филиппов ассистом не спас свою команду от поражения в Бельгии. Сергей Ребров с Ференцварошем уверенно победил в дерби. Николай Морозюк не спас Ризеспор от унизительного поражения от Галатасарая.