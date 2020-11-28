"Шансов не было. Надо было доиграть матч, и так молодежь выходит. Теперь Кане пропустит следующую игру. Это наш уровень. Я реально смотрю на вещи.

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У Динамо и Шахтера свой чемпионат, а у нас свой. Выше головы не прыгнешь. После первого тайма зашел в раздевалку и сказал ребятам, если они один раз пробьют по воротам, будет супер. Степанюк ударил, я доволен.

У нас очень много травмированных. Все футболисты посыпались. Нам даже с Зарей трудно было играть. Можем с такими командами только сыграть вничью, где-то забить. Мы и так далеко зашли", – цитирует Максимова dynamomania.

Победа закрепила Динамо на вершине таблицы УПЛ с 26-ю очками, Ворскла – третья (19 баллов).

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