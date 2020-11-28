"Смешанные эмоции. Обидно проигрывать под конец. Шахтер сегодня терпел с мячом, потому что мы очень грамотно сыграли в обороне, в высоком прессинге, в средней и нижней зоне, где были в большинстве. Просто закрывали все дороги Шахтеру, который индивидуально очень сильный. Они могут решать в каждой атаке судьбу матча.

СК Днепр-1 – Шахтер – 0:1 – видео гола и обзор матча

Но команда старалась, были бойцовские качества и тактическая организация, которые нам позволили контролировать игру без мяча. Жаль, что результат такой. Зашли в серию негативных результатов, хотя глобально – у нас должно быть больше очков, чем есть.

Сегодня претензий к команде нет. Если будем играть так, как сегодня, то можем думать о высших целях. Шахтер – команда уровня Лиги чемпионов, это был их лучший состав, кроме Мораеса, Степаненко и Корниенко. Обидно за результат, но я благодарен ребятам. Мы точно играли на ничью, но пропустили. Надо быть немного хитрее, быстрее в некоторых моментах", – резюмировал Йовичевич на пресс-конференции.

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