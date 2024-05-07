Из Испании продолжают поступать разнообразные слухи о будущем Андрея Лунина.

Украинец уже имеет закрытое соглашение с Манчестер Юнайтед, утверждает El Nacional. Правда, этот источник не отличается надежностью.

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После великолепного сезона в роли №1 Лунин решил не продлевать контракт с Реалом и летом собирается принимать новый вызов. За 25-летним голкипером выстроилась немаленькая очередь топ-клубов – Челси, Арсенал, Ювентус, Бавария. Впрочем, самым расторопным якобы оказался Манчестер Юнайтед.

Главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг не слишком доволен Андре Онана. Прошлым летом за камерунца заплатили Интеру 50 млн евро, но на протяжении сезона он постоянно допускал грубые ляпы. Юнайтед готов потратиться еще раз, чтобы забрать Лунина из Реала и закрыть позицию кипера. Англичане заманивают Андрея статусом основного и существенным повышением зарплаты.

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