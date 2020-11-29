Мадридский Реал проиграл Алавесу в рамках 11 тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и интересных моментов матча Реал – Алавес на "Футбол 24".

Уже на 5 минуте Начо сыграл рукой в собственной штрафной. К "точке" подошел экс-форвард Карпат Лукас Перес и не оставил шансов Куртуа.

Реал сенсационно проиграл Алавесу перед вояжем в Украину – экс-звезда УПЛ провоцирует фейл Куртуа

Алавес повторил свой трюк и после перерыва. Куртуа неосторожным пасом подарил гол Хоселу – 0:2. Под занавес встречи Каземиро отыграл один мяч, но не более.