Реал – Алавес – 1:2 – видео голов и обзор матча
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Мадридский Реал проиграл Алавесу в рамках 11 тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и интересных моментов матча Реал – Алавес на "Футбол 24".
завершено
Лукас Перес 5’
Хоселу 49’
5’ Лукас Перес
49’ Хоселу
Уже на 5 минуте Начо сыграл рукой в собственной штрафной. К "точке" подошел экс-форвард Карпат Лукас Перес и не оставил шансов Куртуа.
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Алавес повторил свой трюк и после перерыва. Куртуа неосторожным пасом подарил гол Хоселу – 0:2. Под занавес встречи Каземиро отыграл один мяч, но не более.
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