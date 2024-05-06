“Я думаю, что украинцы останутся, потому что у них есть контракты. Надеюсь, что Савиньо тоже будет с ними. Он лучший игрок, который у меня когда-либо был. Не припоминаю, кому он принадлежит, Труа или Ман Сити, но точно знаю, что это наш игрок.

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Алейш может перейти Барселону? Нет-нет-нет. У него, как и у украинцев, есть контракт, и я надеюсь, что он продолжит выступать в Жироне", – цитирует Мичела Diario Sport.

Отметим, что контракт Цыганкова действует до лета 2027-го. У Довбика соглашение с Жироной завершается годом позже.

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