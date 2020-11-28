Принципиальности поединку добавляло, что соперники неудачно начали нынешний сезон и находились на дне турнирной таблицы.

Милевский подтвердил, что покидает Динамо Брест – форвард "хлопнул дверью" эффектным голом

Сент-Трюйден сразу начал наступление и был за это вознагражден. Украинский форвард Александр Филиппов сделал точный навес с углового на своего партнера, который замкнул подачу головой.

После перерыва гости перехватили инициативу, но сравнять счет не удавалось. Всего за несколько минут до финального свистка, когда хозяева в голове уже праздновали победу, беверенцы отличились голом.

После 11-ти туров Сент-Трюйден остается на 16-й строчке, Васланд-Беверен – 17-й.

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