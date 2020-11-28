Филиппов отличился ассистом, но Сент-Трюйден упустил важную победу на последних минутах
Сент-Трюйден принимал Васланд-Беверен в рамках 14-го тура чемпионата Бельгии. Читайте отчет на Футбол 24.
Принципиальности поединку добавляло, что соперники неудачно начали нынешний сезон и находились на дне турнирной таблицы.
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Сент-Трюйден сразу начал наступление и был за это вознагражден. Украинский форвард Александр Филиппов сделал точный навес с углового на своего партнера, который замкнул подачу головой.
После перерыва гости перехватили инициативу, но сравнять счет не удавалось. Всего за несколько минут до финального свистка, когда хозяева в голове уже праздновали победу, беверенцы отличились голом.
После 11-ти туров Сент-Трюйден остается на 16-й строчке, Васланд-Беверен – 17-й.
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