Бывший защитник Шахтера Исмаили, котоый ныне защищает цвета французского Лилля, дал откровенное интервью le11hdf.fr, в котором рассказал, почему уехал из Украины. Бразилец намеревался завершить футбольную карьеру в Украине, но полномасштабная война изменила планы.

Бывшим тренером Шахтера заинтересовались европейские гранды

"Когда началась война, я вообще не думал о футболе, – рассказал Исмаили. – Те события, которые происходили в Украине, даже вспоминать не хочу. Ужасно было. Уехал в Бразилию... Но понемногу пришел в себя, тренер (Паулу Фонсека – прим.) дал возможность снова почувствовать вкус к игре. Это был особенный момент для меня. Мне повезло с наставником, ведь требования в Шахтере и Лилле не отличаются. Надо выходить на поле и побеждать!"

Напомним, за Шахтер Исмаили провел 149 матчей, в которых забил 13 мячей. В составе "горняков" он стал четырехкратным чемпионом Украины и обладателем Кубка страны.

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