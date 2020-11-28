"Горняки" минимально обыграли СК Днепр-1 (0:1) и не отпустили Динамо в отрыв во главе УПЛ. Обзор матча СК Днепр-1 – Шахтер читайте на "Футбол 24".

Шахтер между матчами Лиги чемпионов поехал в гости к СК Днепр-1. Тайсон вернулся в заявку "горняков", но с первых минут не вышел. Степаненко и Пятов также остались в запасе, а в центре атаки из-за дисквалификации Мораеса появился Фернандо. Хозяева также имели серьезные потери – не могли сыграть основные хавбеки Пихаленок и Игнатенко, ведь они арендованы у Шахтера.

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Шахтер сразу взял мяч под контроль, но построить осмысленную атаку не мог. Днепряне расположились в среднем блоке, действовали плотно и не пускали соперника в собственные владения. За первые семь минут гости четыре раза теряли мяч и подставлялись под контратаки. К счастью Луиша Каштру, СК не доводил свои выпады до логического завершения.

Картина на поле не менялась. Шахтер ошибался, но Днепр-1 прощал эти ошибки. В середине тайма хозяева откатились ниже, однако моментов все равно не было. Атакам Шахтера не хватало динамики и оригинальности, быстрых розыгрышей на третьего и передач в разрез. Предсказуемо, медленно – подопечные Игоря Йовичевича успевали накрывать оппонентов и перекрывать свободные зоны.

Ближе к перерыву "горняки" от безысходности начали забрасывать в штрафную площадь верхом, однако снова безрезультатно. Активизировался левый фланг связкой Соломон-Сиприано, Тете исполнил финт Зидана, но вывести кого-то на хорошую позицию не удавалось.

За весь первый тайм Шахтер так и не нанес ни одного удара из пределов штрафной – самыми острыми остались дальние выстрелы Майкона и Тете (с двумя легко справился Юрчук, еще один разминулся с воротами). Правда, атака Днепра также выглядела слабо. Довбик неуклюже работал мячом.

В перерыве Луиш Каштру выпустил Тайсона и Патрика. Сразу ничего кардинально не изменилось: обострять "горняки" пытались дриблингом, а футболисты СК Днепр-1 "вязали" Марлоса, Тайсона и Тете. Юрчук потянул еще один хороший удар Майкона со штрафного.

Однако с 60-й минуты у гостей появилась комбинационная игра, появились передачи в касание в опасных зонах. Шахтер начал проникать в чужую штрафную площадь благодаря тонким пасам Тайсона. Сначала он разрезал оборону передачей на Марлоса. Того в штрафной завалил Логинов, но ни главный арбитр, ни VAR нарушения не увидели. Через пару минут Тайсон помог остро разыграть справа, но Фернандо не сумел завершить атаку точным ударом.

Днепр-1 наконец ответил хорошим контрвыпадом – Довбик и Ярмолюк вывели на удар Булецу, а тот из выгодной позиции не переиграл Трубина. Стоит отдельно отметить 16-летнего Ярмолюка, который провел очень сильный матч. Навязывал борьбу, прессинговал, перехватывал мячи и развивал атаки. Замечательный перфоманс юного Егора. Олицетворение сегодняшнего Днепра-1.

Фернандо не реализовал ни одного из своих шансов. Лучшую возможность ему организовал Матвиенко (рейд через центр), но бразильский форвард вместе с голкипером перебросил и ворота. Оправдать Фернандо можно только тем, что замыкать передачи ему по большей части приходилось головой.

Днепряне сохраняли агрессию и концентрацию до последних минут, а благодаря частым перехватам получали отдых и затягивали игру. Однако ничью СК Днепр-1 не удержал. Решающий эпизод случился на 88-й минуте, когда Сиприано прострелил с левого фланга, опытный Кравченко в собственной штрафной махнул ногой мимо мяча, а Тете расстрелял ворота и вырвал победу для Шахтера. В итоге – 0:1.

Чемпион Украины с трудом обыграл команду из нижней части турнирной таблицы, нанеся не более пяти ударов из пределов штрафной. И это при том, что Днепр-1 имел не меньшие кадровые проблемы (дисквалифицированные Хобленко и Назаренко, арендованные Пихаленок и Игнатенко), чем Шахтер. Претензий к Луишу Каштру все больше, но эта победа спасает его от шквала критики. Шахтер набрал 23 очка и не отпустил Динамо в больший отрыв (киевляне имеют на 3 пункта больше).

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