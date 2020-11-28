В рамках 11-го тура Ла Лиги Эльче расписал ничью с Кадисом. Отчёт об этом и других матчах читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2020/21, 11-й тур

Эльче – Кадис – 1:1

Голы: Бойе, 38 – Хименес, 55

Удаление: Бойе, 45+4 (вторая ж'лтая)

Валенсия – Атлетико – начало в 17:15

Уэска ​​– Севилья – начало в 19:30

Программу дня открывал поединок новичков Ла Лиги – Эльче принимал Кадис. Хозяева вышли вперёд в конце первого тайма усилиями Бойе, которому удался классный выстрел из-за пределов штрафной в дальний угол, но перед свистком на перерыв автор гола получил вторую жёлтую карточку.

Оставшись в большинстве, гости сравняли уже через десять минут после перерыва – это Хименес замкнул подачу с левого фланга точным ударом головой. 1:1. Именно с этим счеётом матч и подошел к концу. Обидно, ведь Кадис в случае победы мог догнать Реал Мадрид на границе зоны Лиги чемпионов.

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