Чемпионат Венгрии, 12 тур

Фехервар – Залаэгерсег – 2:0

Голы: Зивзиадзе, 12, Ури, 22

Удаление: Шалай, 72 (З)

Ференцварош – Будапешт – 2:0

Голы: Нгуен, 40, Батурина, 75

Иван Петряк остался на скамейке запасных и наблюдал, как его Фехервар легко разбирается с середняком Залаэгерсегом. Зивзиадзе и Ури оформили хозяевам комфортное преимущество еще до перерыва. Петряк вышел только на 76 минуте, когда удалили Шалая и соперник уже сдался окончательно.

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Ференцварош с таким же счетом победил скромных соседей по столице – Будапешт. Команда Реброва спокойно отгружала сопернику по голу в каждом из таймов (молодой хорват Батурина вышел на замену и забил через несколько секунд). Игорь Харатин весь поединок отыграл на поле, а Александр Зубков просидел в запасе.

Ференцварош с 26 очками уверенно возглавляет турнирную таблицу. Фехервар отчаянно преследует чемпиона, но имеет на 4 пункта меньше и "лишний" матч.

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