"Я не могу понять, почему не засчитали наш гол в первом тайме и почему удалили Забарного. Было много таких моментов, в том числе не был назначен пенальти.

Динамо – Ворскла – 2:0 – видео голов и обзор матча

Мне кажется, что в нашем чемпионате красные карточки раздают слишком легко–- не только для нас, но и для соперников", – цитирует Луческу официальный сайт Динамо.

Напомним, защитника Динамо Илью Забарного удалили в конце матча против Ворсклы (2:0) за грубый подкат на сопернике, который потенциально выбегал на встречу с голкипером.

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