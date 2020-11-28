Азар снова травмировался и рискует пропустить матч с Шахтером в Лиге чемпионов
23:26 - Читати українською
Вингер Реала Эден Азар не смог доиграть даже первый тайм поединка с Алавесом.
завершено
Лукас Перес 5’
Хоселу 49’
5’ Лукас Перес
49’ Хоселу
Бельгиец на 28 минуте встречи был вынужден уступить место Родриго.
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Азар снова имел проблемы с мышцами, сообщает Marca. Детальное обследование звезды Реала состоится завтра, однако его участие в гостевом матче Лиги чемпионов против Шахтера (1 декабря) выглядит крайне маловероятным.
Добавим, что это четвертое повреждения Азара в текущем сезоне. Вингер мадридцев провел всего 5 матчей и отметился 2 голами.
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