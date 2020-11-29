"Если быть откровенным – нам не удалось подготовить эту игру. Единственное, что мы попытались за 48 часов восстановить ребят и просто приехать на матч.

СК Днепр-1 – Шахтер – 0:1 – видео гола и обзор матча

Самой большой проблемой является календарь. Прошлый сезон мы завершили полуфиналом Лиги Европы, а через три дня уже начали новый сезон, не отдыхая вовсе. У других команд, которые достигли этих стадий еврокубков, было 7-15 дней на отдых. Мы через три дня начали новый сезон.

В таком ритме много игровых нюансов, принципов забывается, они теряются. У нас нет тренировок, чтобы научиться чему-то новому. Работаем только на восстановление. И кроме этого плотного календаря, нас поразила волна коронавируса, некоторые футболисты получили травмы. Знаем, что Днепр-1 сейчас страдает также от определенных кадровых проблем.

Мы живем такой жизнью сейчас: прилетаем, выезжаем на матчи, играем. Наверное, нужно 40 игроков, чтобы проводить матчи в таком режиме. Я ни в коем случае не говорю это, чтобы себя защитить. Просто администрации всех клубов должны понимать, насколько трудно сейчас готовить команду.

Это совершенно новый вызов. И мы смотрим на все чемпионаты – везде постоянные сюрпризы. Одни и те же команды играют очень нестабильно", – цитирует Каштру официальный сайт СК Днепр-1.

Шахтер на расстоянии трех очков от Динамо расположился на втором месте, СК Днепр-1 – 11-й.

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