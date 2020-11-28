Сассуоло разгромно проиграл Интеру в 9 туре Серии А. Смотрите видеообзор поединка.

Гости шокировали "нероверди" двойным ударом до 15 минуты. Лаутаро Мартинес отборолся до конца и отдал Санчесу на пустые ворота. Потом Кирикеш неудачно подставился под силовой прострел Видаля – автогол.

Интер нанес Сассуоло первое поражение в сезоне и поднялся на второе место в Серии А

После перерыва Интер оформил разгром. Гальярдини идеально обработал передачу Дармиана и вторым касанием расстрелял ворота. 0:3 – сенсационный Сассуоло потерпел первое поражение в сезоне, пропустив Интер на вторую строчку Серии А.