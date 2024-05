Первая встреча этих команд прошла в Дортмунде и завершилась сенсационной победой “шмелей”, однако гандикап у немцев минимальный – они выиграли со счетом 1:0.

По ходу той невероятной битвы казалось, что подопечным Эдина Терзича очень повезло. Особенно на фоне второго тайма, когда французы оказывали давление и создавали острые моменты – больше всего запомнилась атака с двумя попаданиями в стойку. Хотя даже тогда "шмели" создавали голевые возможности в ответ.

При более пристальном и трезвом взгляде стало очевидно, что тренерский штаб Эдина Терзича одержал выдающуюся тактическую победу, а Луис Энрике откровенно разочаровал. Во-первых, провалилась его система прессинга: Рюерсону оставляли свободу как наименее опасному исполнителю, но это давало Юлиану возможность регулярно включать Санчо. Когда накрывали Юлиана – разрыв заполнял Забитцер.

В обоих случаях дортмундцы получили возможность поддерживать Санчо, а тот отблагодарил суперперфомансом с 13 успешными обводками с 17 попыток. Это был лучший результат в полуфиналах ЛЧ с 2008 года, когда Месси выполнил 16 обыгрышей против МЮ. За последние 9 лет в плей-офф ЛЧ больше обыгрывал только Неймар.

"Дырявая" система прессинга является типичной для ПСЖ в текущем сезоне. Команда использует персоналки с игнорированием наименее опасного футболиста – в частности, такой ход помог прибить Барселону на Камп Ноу (тогда свободу получил Араухо). И даже тогда данная модель выглядела слишком рискованно, ведь именно с Араухо начался гол каталонцев.

В Дортмунде проблема осложнялась не только Санчо, но и центрбеками Боруссии. Играя против Мбаппе, они не получали должного давления, за что жестоко наказывали. Гол Фюлькруга пришел именно после лонгбола от Шлоттербека – Никлас шикарно цепляется за забросы.

Шлоттербек особенно силен в продвижении через длинный пас. Ни один центрбек из топ-5 лиг + ЛЧ в текущем сезоне не создал столько голов после лонгболов (5). Еще 6 подобных передач Нико завершились ударами за 15 последующих секунд.

А ПСЖ ничем интересным так и не ответил. В первом тайме Луис Энрике вообще не понял, как прошить средний блок "шмелей", хотя в центре поля формировали 4-в-3. До перерыва парижане выдали всего три удара, причем все они были нанесены с дистанции.

Во втором тайме структура атаки французов несколько изменилась – Луче перевел Дембеле на правый фланг, а его подопечные получили четкий вариант для продвижения. Но ПСЖ все равно не впечатлил. Основная опасность шла или с контратак, или с кроссов на Фабиана Руиса (тот классно врывался в штрафную из глубины).

По моментам удалось сравняться, однако план Эдина Терзича выглядел более продуманным – и работал эффективнее. Значит ли это, что Боруссия приедет во Францию и повторит успех? Не факт. Говоря о триумфе на Вестфаленштадионе, стоит не забывать об одном важном нюансе – лидеры дортмундцев провели свою лучшую игру в сезоне, а кто-то и в карьере.

Речь не только о Санчо, но и, например, об Адееми. Карим выдал фантастический объем работы как в атаке, так и в обороне, хотя против него действовали Хакими и Дембеле. С его фланга ПСЖ провел 14 атак, выжав из них только 0,35 xG.

Также стоит отметить Хуммельса, у которого произошло очередное проявление режима Бога. Матс выиграл 9 из 11 единоборств, выполнил 12 возвратов мяча, 2 перехвата и 3 выноса, а из 55 пасов 47 оказались точными. При этом он выдал 10 точных лонгболов с 13 попыток и 5 точных пасов с продвижением из 9-ти – было даже 2 успешных обводки с 2-х попыток!

Кроме того, Хуммельс манипулировал тиком ПСЖ, смело вытягивая на себя соперников и отрезая их одним пасом, что освобождало партнерам колоссальное пространство. Вот только Матс бывает таким не всегда – у него столько же гениальных матчей в этом сезоне, сколько и провальных. То же самое касается других футболистов.

Stop that Hummels. pic.twitter.com/qb7tR2pySL

Не факт, что лидеры Боруссии способны выдать две суперигры за неделю. Особенно это касается обороны. Впрочем, в противостоянии с ПСЖ стоит не забывать о других неприятных особенностях. В частности, о необходимости поддерживать страшную интенсивность – хотя в Дортмунде немцы справились, о чем свидетельствуют графики дуэлей и возвратов мяча.

Тем не менее, было заметно, что в скоростном рисунке игры ПСЖ выглядит сильнее. Именно увеличение количества переходных фаз помогло парижанам создавать моменты – на контратаках подопечные Луиса Энрике лучше всего проявляют свой индивидуальный класс. Дортмунд старался отвечать и мог забивать, но при этом точно должен был пропускать хотя бы один гол.

В общем, в футболе чемпиона Франции следует отметить одно важное качество – его никогда нельзя выключить полностью. Подопечные Луиса Энрике имели проблемы и в обоих поединках против Сосьедада, и с Барсой намучились, однако команда все равно находила возможность для конвертации своего классового преимущества в голы. С другой стороны, в каждом из матчей плей-офф Луче пришлось идти на риски.

Когда Париж не рискует, то не пьет шампанского. Осторожная модель игры в первом из четырех таймов против Барсы вылилась в феерический провал – а вот вкатывание в размены после перерыва и неоднозначная модель прессинга в Каталонии принесли успех. Против Сосьедада же работал эксперимент с переводом Дембеле в центр, хотя его склонность к авантюрным решениям могла привести к страшным обрезкам.

Луис Энрике хорош в гейм-менеджменте, однако его стартовые планы и общая концепция радикального владения вызывают вопросы. Как показал опыт матча в Дортмунде, эта проблема может дорого стоить. И, все же, статус фаворита в противостоянии остается за ПСЖ – а целая неделя целенаправленной подготовки к "шмелям" без отвлечения на чемпионат только повышает шансы на финал.

Кадровая ситуация

По сравнению с первой встречей проблем стало больше у обеих команд. ПСЖ надолго потерял Люку Эрнандеса – центрбек порвал кресты. Кроме того, в лазарете парижан остаются Кимпембе и голкипер Рико, но к этому уже привыкли.

У Боруссии же под сомнением появление Адееми и Алле, однако Эдин Терзич пообещал, что они будут в строю. Дортмундцы точно не рассчитывают на травмированного Бенсебаини – зато вернулся Мален, который успел отличиться в воротах Аугсбурга на выходных. В его активе 14 голов и 3 ассиста в текущем сезоне за клуб.

Ориентировочные составы на матч ПСЖ – Боруссия Д

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Беральдо, Мендеш – Заир-Эмери, Витинья, Фабиан Руис – Дембеле, Мбаппе, Барколя

Боруссия Д: Кобель – Рюерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен – Забитцер, Джан – Санчо, Брандт, Адееми – Мален

Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5, но это не точно

Букмекеры продолжают верить в проход ПСЖ, что и неудивительно. Не надо быть экспертом, чтобы понимать – ПСЖ мощнее по большинству показателей. Но мощнее ли он по игре в целом и по тактическим возможностям? Поединок на Вестфаленштадионе поставил большой знак вопроса.

Дортмунд приехал в Париж с 1:0 за спиной. Здесь бы заявить об опасности такого счета – мол, существует большой соблазн сесть в блок и оборонять победный результат. Вот только команда Эдина Терзича и дома не особо-то и рисковала, отказавшись от высокого прессинга и сделав большую ставку на лонгболы. Были еще и хорошие розыгрыши в первой фазе, которые усиливали фланги, однако без этих розыгрышей Боруссия не играла бы в полуфинале ЛЧ.

Сейчас ситуация такова, что все решает один матч – а в одном матче может произойти все, что угодно. Впрочем, стоит отметить определенные тенденции. В частности, парижане не побеждали в первом тайме в 82% игр нынешней ЛЧ, а дортмундцы пропустили до перерыва только в одном из 11-ти. Графики интенсивности с поединка на Вестфалене дают понять, что это – не случайность.

YOU SHALL NOT PASS ?‍♂️



Необыкновенная защита от дортмундской "Боруссии" Никласа Суле против "ПСЖ" в начале этого сезона. Битва, которая будет возобновлена в ближайшее время. pic.twitter.com/bu24skD9hZ