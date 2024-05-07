Первая встреча этих команд прошла в Дортмунде и завершилась сенсационной победой “шмелей”, однако гандикап у немцев минимальный – они выиграли со счетом 1:0.

По ходу той невероятной битвы казалось, что подопечным Эдина Терзича очень повезло. Особенно на фоне второго тайма, когда французы оказывали давление и создавали острые моменты – больше всего запомнилась атака с двумя попаданиями в стойку. Хотя даже тогда "шмели" создавали голевые возможности в ответ.

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При более пристальном и трезвом взгляде стало очевидно, что тренерский штаб Эдина Терзича одержал выдающуюся тактическую победу, а Луис Энрике откровенно разочаровал. Во-первых, провалилась его система прессинга: Рюерсону оставляли свободу как наименее опасному исполнителю, но это давало Юлиану возможность регулярно включать Санчо. Когда накрывали Юлиана – разрыв заполнял Забитцер.

В обоих случаях дортмундцы получили возможность поддерживать Санчо, а тот отблагодарил суперперфомансом с 13 успешными обводками с 17 попыток. Это был лучший результат в полуфиналах ЛЧ с 2008 года, когда Месси выполнил 16 обыгрышей против МЮ. За последние 9 лет в плей-офф ЛЧ больше обыгрывал только Неймар.

Jadon Sancho UCL pic.twitter.com/RDvmDGfLag - Sky Sports Football (@SkyFootball) 2 мая, 2024

"Дырявая" система прессинга является типичной для ПСЖ в текущем сезоне. Команда использует персоналки с игнорированием наименее опасного футболиста – в частности, такой ход помог прибить Барселону на Камп Ноу (тогда свободу получил Араухо). И даже тогда данная модель выглядела слишком рискованно, ведь именно с Араухо начался гол каталонцев.

В Дортмунде проблема осложнялась не только Санчо, но и центрбеками Боруссии. Играя против Мбаппе, они не получали должного давления, за что жестоко наказывали. Гол Фюлькруга пришел именно после лонгбола от Шлоттербека – Никлас шикарно цепляется за забросы.

Великолепный дальний пас Нико Шлоттербека конвертирует в ассистент Фюлькруг!pic.twitter.com/sNW4jXyjCS - FootColic ️ (@FootColic) 2 мая, 2024

Шлоттербек особенно силен в продвижении через длинный пас. Ни один центрбек из топ-5 лиг + ЛЧ в текущем сезоне не создал столько голов после лонгболов (5). Еще 6 подобных передач Нико завершились ударами за 15 последующих секунд.

А ПСЖ ничем интересным так и не ответил. В первом тайме Луис Энрике вообще не понял, как прошить средний блок "шмелей", хотя в центре поля формировали 4-в-3. До перерыва парижане выдали всего три удара, причем все они были нанесены с дистанции.

Во втором тайме структура атаки французов несколько изменилась – Луче перевел Дембеле на правый фланг, а его подопечные получили четкий вариант для продвижения. Но ПСЖ все равно не впечатлил. Основная опасность шла или с контратак, или с кроссов на Фабиана Руиса (тот классно врывался в штрафную из глубины).

По моментам удалось сравняться, однако план Эдина Терзича выглядел более продуманным – и работал эффективнее. Значит ли это, что Боруссия приедет во Францию и повторит успех? Не факт. Говоря о триумфе на Вестфаленштадионе, стоит не забывать об одном важном нюансе – лидеры дортмундцев провели свою лучшую игру в сезоне, а кто-то и в карьере.

Речь не только о Санчо, но и, например, об Адееми. Карим выдал фантастический объем работы как в атаке, так и в обороне, хотя против него действовали Хакими и Дембеле. С его фланга ПСЖ провел 14 атак, выжав из них только 0,35 xG.

Также стоит отметить Хуммельса, у которого произошло очередное проявление режима Бога. Матс выиграл 9 из 11 единоборств, выполнил 12 возвратов мяча, 2 перехвата и 3 выноса, а из 55 пасов 47 оказались точными. При этом он выдал 10 точных лонгболов с 13 попыток и 5 точных пасов с продвижением из 9-ти – было даже 2 успешных обводки с 2-х попыток!

Кроме того, Хуммельс манипулировал тиком ПСЖ, смело вытягивая на себя соперников и отрезая их одним пасом, что освобождало партнерам колоссальное пространство. Вот только Матс бывает таким не всегда – у него столько же гениальных матчей в этом сезоне, сколько и провальных. То же самое касается других футболистов.

Stop that Hummels. pic.twitter.com/qb7tR2pySL - Stop That Football (@stopthatfooty) 3 мая, 2024

Не факт, что лидеры Боруссии способны выдать две суперигры за неделю. Особенно это касается обороны. Впрочем, в противостоянии с ПСЖ стоит не забывать о других неприятных особенностях. В частности, о необходимости поддерживать страшную интенсивность – хотя в Дортмунде немцы справились, о чем свидетельствуют графики дуэлей и возвратов мяча.

Тем не менее, было заметно, что в скоростном рисунке игры ПСЖ выглядит сильнее. Именно увеличение количества переходных фаз помогло парижанам создавать моменты – на контратаках подопечные Луиса Энрике лучше всего проявляют свой индивидуальный класс. Дортмунд старался отвечать и мог забивать, но при этом точно должен был пропускать хотя бы один гол.

В общем, в футболе чемпиона Франции следует отметить одно важное качество – его никогда нельзя выключить полностью. Подопечные Луиса Энрике имели проблемы и в обоих поединках против Сосьедада, и с Барсой намучились, однако команда все равно находила возможность для конвертации своего классового преимущества в голы. С другой стороны, в каждом из матчей плей-офф Луче пришлось идти на риски.

Luis Enrique, basının Borussia Dortmund karşısında PSG'yi favori olarak görmesini yorumluyor



"Basın favori olarak PSG'yi mi görüyor? Bu yüzden uzun süredir basının futbol hakkında hiçbir şey bilmediğini söylüyorum."



(CP) pic.twitter.com/ed8n0VmC9i - Paris Saint-Germain Türkiye (@PsgTurk1970) 1 мая, 2024 г

Когда Париж не рискует, то не пьет шампанского. Осторожная модель игры в первом из четырех таймов против Барсы вылилась в феерический провал – а вот вкатывание в размены после перерыва и неоднозначная модель прессинга в Каталонии принесли успех. Против Сосьедада же работал эксперимент с переводом Дембеле в центр, хотя его склонность к авантюрным решениям могла привести к страшным обрезкам.

Луис Энрике хорош в гейм-менеджменте, однако его стартовые планы и общая концепция радикального владения вызывают вопросы. Как показал опыт матча в Дортмунде, эта проблема может дорого стоить. И, все же, статус фаворита в противостоянии остается за ПСЖ – а целая неделя целенаправленной подготовки к "шмелям" без отвлечения на чемпионат только повышает шансы на финал.

Кадровая ситуация

По сравнению с первой встречей проблем стало больше у обеих команд. ПСЖ надолго потерял Люку Эрнандеса – центрбек порвал кресты. Кроме того, в лазарете парижан остаются Кимпембе и голкипер Рико, но к этому уже привыкли.

У Боруссии же под сомнением появление Адееми и Алле, однако Эдин Терзич пообещал, что они будут в строю. Дортмундцы точно не рассчитывают на травмированного Бенсебаини – зато вернулся Мален, который успел отличиться в воротах Аугсбурга на выходных. В его активе 14 голов и 3 ассиста в текущем сезоне за клуб.

Ориентировочные составы на матч ПСЖ – Боруссия Д

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Беральдо, Мендеш – Заир-Эмери, Витинья, Фабиан Руис – Дембеле, Мбаппе, Барколя

Боруссия Д: Кобель – Рюерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен – Забитцер, Джан – Санчо, Брандт, Адееми – Мален

Прогноз "Футбол 24" – тотал меньше 2,5, но это не точно

Букмекеры продолжают верить в проход ПСЖ, что и неудивительно. Не надо быть экспертом, чтобы понимать – ПСЖ мощнее по большинству показателей. Но мощнее ли он по игре в целом и по тактическим возможностям? Поединок на Вестфаленштадионе поставил большой знак вопроса.

Дортмунд приехал в Париж с 1:0 за спиной. Здесь бы заявить об опасности такого счета – мол, существует большой соблазн сесть в блок и оборонять победный результат. Вот только команда Эдина Терзича и дома не особо-то и рисковала, отказавшись от высокого прессинга и сделав большую ставку на лонгболы. Были еще и хорошие розыгрыши в первой фазе, которые усиливали фланги, однако без этих розыгрышей Боруссия не играла бы в полуфинале ЛЧ.

Сейчас ситуация такова, что все решает один матч – а в одном матче может произойти все, что угодно. Впрочем, стоит отметить определенные тенденции. В частности, парижане не побеждали в первом тайме в 82% игр нынешней ЛЧ, а дортмундцы пропустили до перерыва только в одном из 11-ти. Графики интенсивности с поединка на Вестфалене дают понять, что это – не случайность.

YOU SHALL NOT PASS ?‍♂️



Необыкновенная защита от дортмундской "Боруссии" Никласа Суле против "ПСЖ" в начале этого сезона. Битва, которая будет возобновлена в ближайшее время. pic.twitter.com/bu24skD9hZ - Men in Blazers (@MenInBlazers) 1 мая, 2024

Париж привык прибавлять во втором тайме. Ставим на гол подопечных Луиса Энрике, ведь они его заслуживали и в Германии – дома же они точно должны прошить защиту "шмелей". Впрочем, вряд ли голов в этой встрече будет много, ведь Боруссия доказала готовность держать темп и качественно блокироваться. Вопрос в том, забьет ли ПСЖ еще и не пропустит ли в ответ?

Мы не рекомендуем ставить на конкретный результат. Здесь все туманно. Тем не менее, почему-то не верится в высокую результативность – в таких ответственных поединках феерия встречается нечасто, а вот что-то из разряда тотал меньше 2,5 вполне вероятно. Большего напрогнозировать просто нереально.

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