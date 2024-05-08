В Сети появилось уникальное архивное фото с изображением празднования Эдином Терзичем чемпионства Боруссии в 2012 году.

В 2012 году Эдин Терзич в качестве болельщика наблюдал, как Борусия выиграла свой последний на данный момент чемпионский титул под руководством Юргена Клоппа. Соответствующее архивное фото опубликовал Твиттер The Coaches' Voice: на изображении 30-летний Терзич, облачённый в толстовку и "розу" BVB, наблюдает за очередным успехом Боруссии в Бундеслиге.

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Эдин – "шмель" до мозга костей. Начиная с 2010 года Терзич успел поработать с юношеской и второй командой Боруссии в статусе ассистента тренера. В сезоне 2020/21 он стал исполняющим обязанности главного тренера, а затем перебрался на должность технического директора клуба. Начиная с 2022 года он является полноценным наставником первой команды.

Никто не заслужил этого выхода в финал ЛЧ больше Терзича, учитывая драму последнего тура Бундеслиги прошлого сезона. Боруссия упустила чемпионский титул в самом последнем туре, когда не сумела обыграть дома Майнц.

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