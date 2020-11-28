Дебютный гол конкурента Зинченко и хет-трик Мареза в видеообзоре матча Манчестер Сити – Бернли – 5:0
20:56 - Читати українською
Манчестер Сити раздавил Бернли в 10 туре АПЛ. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.
завершено
Рияд Марез вышел невероятно заряженным и уже к 22 минуте оформил дубль. Ближе к перерыву Менди третий раз поразил ворота Бернли. Де Брюйне выполнил элегантный парашют, а конкурент Зинченко с лету провел свой дебютный гол за Манчестер Сити.
Манчестер Сити без Зинченка с позорным счетом разгромил Бернли – хет-трик Мареза и дебютный гол Торреса
Избиение гостей продолжилось во втором тайме. Ферран Торрес в первый раз забил в рамках АПЛ, но главным героем был далеко не он. Марез сильным ударом головой добил "кларетовых" – хет-трик алжирца и 5:0.
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter