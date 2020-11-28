Рияд Марез вышел невероятно заряженным и уже к 22 минуте оформил дубль. Ближе к перерыву Менди третий раз поразил ворота Бернли. Де Брюйне выполнил элегантный парашют, а конкурент Зинченко с лету провел свой дебютный гол за Манчестер Сити.

Манчестер Сити без Зинченка с позорным счетом разгромил Бернли – хет-трик Мареза и дебютный гол Торреса

Избиение гостей продолжилось во втором тайме. Ферран Торрес в первый раз забил в рамках АПЛ, но главным героем был далеко не он. Марез сильным ударом головой добил "кларетовых" – хет-трик алжирца и 5:0.