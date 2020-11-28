На 20 минуте молодой Неко Уильямс "привез" пенальти, однако Мопей умудрился пробить мимо ворот. Ливерпуль ответил голом Салаха, который отменили из-за офсайда.

Брайтон благодаря пенальти в компенсированное время спас ничью с Ливерпулем

Команда Клоппа вышла более собранной на второй тайм и на 60 минуте таки открыла счет. Жота попал точно в левый угол, убрав до этого нескольких защитников Брайтона. Еще один мяч Ливерпуля отменили из-за офсайда – не повезло Мане. "Красные" поплатились за это в компенсированное время. Брайтон получил второй пенальти, на этот раз к "отметке" подошел уверенный Грос. 1:1 – Ливерпуль не может выиграть в четвертом гостевом матче АПЛ подряд.