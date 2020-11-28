Команда Луческу выходила на центральный матч тура после разгромного поражения от каталонской Барселоны. Продемонстрировав ужасный футбол в Лиге чемпионов, киевляне снова получили немало критики в свой адрес. Досталось всем – от игроков до главного тренера. Зато Ворскла прервала свою печальную серию из трех встреч без побед уверенной победой над неуступчивым Колосом. Словом, Динамо никто не обещал легкой жизни на Олимпийском, но вышло как раз наоборот.

Динамо – Ворскла: текстовая онлайн-трансляция матча УПЛ – как это было

Стартовый отрезок запомнился, прежде всего, грубым фолом Пердуты. Защитник Ворсклы наступил на ногу Де Пене – уругваец, громко закричав, повалился на газон и долго корчился от боли. Рефери Юрий Иванов мгновенно достал из кармана желтую. Удар по воробьям Кендзеры – единственный более-менее опасный момент в дебютные десять минут. Динамо больше контролировало мяч, а полтавчане делали ставку на скоростные качества Кане.

Киевляне немного курьезно открыли счет на 14-й. Попов заострял передачей на Цыганкова, а то неуклюжим приемом продолжил дальше на Вербича, который неожиданно выпрыгнул из-за спин защитников. Словенец быстро сориентировался и вернул сферу партнеру – Цыганков беспрепятственно забивал уже в пустые. Динамо почти сразу увеличило гандикап, но VAR помог арбитру зафиксировать миллиметровый офсайд у Вербича, еще в зародыше атаки. Жаль, ведь хозяева эффектно разобрались с обороной соперника – Шапаренко по-футзальному убрал двух и откатил на линию штрафной, откуда результативно стрелял Де Пена.

И все же подопечные Луческу сумели удвоить свое преимущество еще до перерыва. Стремительная атака киевлян завершилась классной передачей Де Пены на активного Вербича, который опередил защитника и замкнул в ближний. Под занавес первого тайма VAR очень долго рассматривал момент с рукой Степанюка. Пока игроки Динамо мысленно выполняли пенальти, который бы окончательно похоронило интригу, технологии снова нашли офсайд у хозяев. Ворскла? Полтавчане полностью провалили стартовые 45 минут – ноль ударов по воротам, периодические вспышки откровенно одинокого Кане.

Максимов попытался реанимировать команду заменами. Ребенок и Щербак, которые ужасно выглядели до перерыва, уступили место Пешичу с Кравчуком. Не помогло... На поле создавало только Динамо. В дебюте второй половины очередная быстрая атака киевлян завершилась заблокированным ударом Цыганкова и удивительным сейвом Ткаченко, который среагировал на выстрел Шапаренко. После часа игры первые замены провел Луческу. Шепелев и Де Пена, одни из лучших в составе столичного клуба, сели отдыхать, Гармаш и Леднев – вышли в среднюю линию.

Ворскла пришла в себя на 65-й. Степанюк должен был сокращать отставание фактически с линии вратарской, но Бущан спас Динамо прекрасным сейвом. Хозяева заметно расслабились, позволив полтавчанам организовать несколько неплохих контрвыпадов, которые не переросли в нечто большее из-за заметной разницы в классе. Скляр украл шедевр в Леднева, отбив головой выстрел молодого хавбека со штрафного.

Не получилось борьбы и во втором тайме. Динамо непринужденно создавало моменты, Ткаченко крутился как белка в колесе, парируя выстрелы Леднева и Цыганкова, а Ворскла требовала пенальти после падения Кане в борьбе с тем же Цыганковым. VAR, за который отвечала Екатерина Монзуль, снова вмешался, чтобы вернуть интригу на 82-й. Этот момент точно будут обсуждать несколько ближайших дней. Забарный, вынеся сферу из-под ног Степанюка в подкате, ударил форварда Полтавы в пах. Казалось, что по инерции, но рефери решил иначе – прямая красная... и еще один скандал в нашем футболе. Впрочем Иванов быстро выровнял составы – Кане жестко покатился под Леднева.

Несмотря на эмоциональную концовку Динамо одержало уверенную победу и закрепилось на первом месте (26 очков). Ворскла отстает от киевского клуба уже на 7 баллов (19). В ближайшую среду киевляне проведут выездной поединок с Ювентусом в Лиге чемпионов.