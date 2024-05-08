Первый вопрос, который был задан Тухелю, касался его речи в центре поля на Сантьяго Бернабеу перед своими игроками. "Нет-нет, я не давал парням установку. Я почувствовал необходимость напомнить им несколько вещей. Мы должны радоваться такому дню, как сегодня. Важно соединиться со своим внутренним ребенком и осознать, что в детстве мы все мечтали участвовать в подобных играх.

"Бавария готова к серии пенальти": Нойер раскрыл секретную речь Тухеля на Сантьяго Бернабеу

Это один из самых сложных стадионов, но победить на нём – не невозможно. Мы здорово сыграли в первом матче, но, к сожалению, не выиграли. Учитывая домашний статус игры для Реала, вероятность их победы в среду составляет 51%. Какой игры я жду? Точно не односторонней. Матч будет состоять из различных фаз, обеим командам придётся пострадать. И Реал, и Бавария сильны во владении мячом и быстрой игре. Будет важно правильно действовать в переходных фазах. Удача не помешает", – цитирует Тухеля Bayern & Germany.

Матч Реал – Бавария состоится в среду, 8 мая. Начало встречи – в 22:00 по Киеву. Первая игра в Мюнхене завершилась вничью 2:2.

Син Анчелотті живе своє найкраще життя – чим він займається в Реалі і як доносить батькові те, що інші бояться?