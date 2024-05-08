ПСЖ проиграл Боруссии Д в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Первый полуфинал завершился минимальной победой Боруссии благодаря точному удару Фюлькруга. В ответном матче до перерыва голов не было, а вот сразу после отдыха Дортмунд вышел вперед.

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"Шмели" заработали право на угловой, который пошел подавать Брандт. Получилось все очень просто – навес, Хуммельса не удержал Беральдо, и ветеран замкнул подачу на дальней штанге.

ПСЖ создал достаточно моментов, чтобы изменить ситуацию. Могли забивать Мбаппе, Витинья, Рамуш и Заир-Эмери, но Боруссия выстояла. 4 раза каркас ворот спас гостей. Дортмунд – в финале Лиги чемпионов.