СК Днепр-1 встречался с Шахтером в рамках 11 тура УПЛ. Смотрите видео голов и интересных моментов матча СК Днепр-1 – Шахтер на "Футбол 24".

Шахтер был явным фаворитом поединка против днепрян, но хозяева сумели дать бой действующему чемпиону Украины.

Динамо – Ворскла – 2:0 – видео голов и обзор матча

При определенном преимуществе "горняков" подопечные Йовичевича не стыдились выбегать в контратаки, особенно во втором тайме. Однако класс команды Каштру дался в знаки, за несколько минут до финального свистка Тете сумел отличиться победным голом.

Шахтер на расстоянии трех очков от Динамо расположился на втором месте, СК Днепр-1 – 11-й.

Шахтер вырвал очень трудную победу над СК Днепр-1 – невнятный футбол Каштру, ребята Йовичевича почти дотерпели