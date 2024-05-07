Главный тренер Реала Карло Анчелотти рассказал, кто будет играть против Баварии в полуфинале Лиги чемпионов в воротах.

Тибо Куртуа вернулся после травмы в состав "сливочных". Бельгиец отыграл все 90 минут в матче с Кадисом (3:0). Это был первый матч в старте для Куртуа с августа. Впрочем, Карло Анчелотти не видит бельгийца в старте на матч с Баварией.

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"Игрок, который возвращается после такой серьезной травмы, не меняет что-то кардинально с помощью сейва (в матче с Кадисом). Куртуа чувствует себя прекрасно, но он должен продолжать восстановление, пока не выйдет на свой лучший уровень. План не меняется в зависимости от того, как он выступил, Он продемонстрировал надежность и уверенность и находится на пути к своей лучшей форме.

Лунин будет играть. Если я не передумаю сегодня ночью! Нет-нет, все хорошо, будет играть Лунин", – цитирует Marca Карло Анчелотти", – цитирует Marca Карло Анчелотти.

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Напомним, что ответный матч между Баварией и Реалом состоится в Мадриде в среду, 8 мая. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.

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